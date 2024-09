Bildung im Fokus: Land Kärnten verleiht 17 Berufstitel und Anerkennungsdekrete

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am gestrigen Mittwoch 17 Berufstitel sowie Dank- und Anerkennungsdekrete von Landeshauptmann Peter Kaiser gemeinsam mit den Regierungsmitgliedern Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, Landesrätin Beate Prettner und Landesrat Sebastian Schuschnig persönlich an die auszuzeichnenden Personen im Beisein vieler Angehöriger verliehen.

Bildung im Fokus

„Es sind vor allem besondere Leistungen im Bildungsbereich, die heute hervorgehoben werden. Diese sind zukunftsweisend, denn Bildung ist der Rohstoff der Zukunft“, sagte Kaiser und verwies zugleich auf die Vielfalt des Kärntner Bildungslandes von der Elementarpädagogik, die aufgrund des Kinderstipendiums jedem Kind, egal, aus welchem sozialen Umfeld, offensteht, bis hin zum tertiären Bildungssektor mit Uni und Privatuniversität. So zähle man in Kärnten immerhin bis zu 18.000 Studierende. „Diese Verleihung von Berufstiteln ist der offizielle Ausdruck unserer Wertschätzung und ein Zeichen des Dankes den Personen gegenüber, die sich durch Leistungen über viele Jahre hinweg in ihrem Berufsleben verdient gemacht haben“, sagte Kaiser in seiner Ansprache.

Berufstitel in Bereichen Bildung und Verwaltung verliehen

Neben den Berufstiteln für Personen im Bildungsbereich bzw. Schulwesen wurden zwei in der Landesverwaltung tätige Personen mit dem Titel Regierungsrätin/Regierungsrat ausgezeichnet. Im Bildungsbereich dürfen sich die Ausgezeichneten nun als Oberstudienrätinnen und -räte sowie Studienrätinnen und -räte, Fach-, und Abteilungsvorständin bzw. -vorstand und Schulrätinnen und -räte bezeichnen. Drei Personen wurde die Urkunde für besonderen Dank und Anerkennung, ausgesprochen vom Bildungsministerium, überreicht. Kaiser begrüßte im Rahmen der Feierstunde Bildungsdirektorin Isabella Penz, Landesamtsdirektor-Stellvertreter Markus Matscheck und die jungen Musikerinnen und Musiker der Musikschule Katolnig, die die Feierstunde umrahmten.