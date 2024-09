Warnung in Teilen Österreichs auf „Rot“: Viel Schnee und Regen erwartet

„Am Donnerstag zieht von Nordwesten eine Kaltfront nach Österreich und über Oberitalien entsteht ein Tiefdruckgebiet. Dadurch mischen sich über Österreich kalte und feuchte Luftmassen und in vielen Regionen sind in den nächsten Tagen sehr große Regenmengen zu erwarten“, sagt Meteorologe Harald Seidl von der GeoSphere Austria. Auf den Bergen fallen beachtliche Neuschneemengen, und das Anfang September. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1500 Meter, das heißt dann für Österreich: Für kurze Zeit kann es aber auch unter 1000 Meter schneien und somit in vielen Tälern.“ Mehr liest du hier: Unwetterlage steht vor der Tür: Regenmassen und Schnee bis in die Täler.

Regenwarnung vor allem im Süden

Nach aktuellem Stand der Prognose (Mittwoch-Abend 11. September 2024) liegt am Donnerstag der Schwerpunkt des Regens im Süden Österreichs und verlagert sich erst einen Tag später, also am Freitag in den Osten. Wie sieht das Wetter am Wochenende aus? Samstag und Sonntag sind die größten Regenmengen über Nordburgenland, über Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, die Obersteiermark bis Salzburg prognostiziert. Die weitere Entwicklung ist noch sehr unsicher, heißt es seitens der GeoSphere.

Unwetterzentrale stellt im Süden auf „Rot“ um

„Die Vorwarnungen und Warnungen laufen noch teils bis Freitagfrüh, im Norden und Osten meist von Freitagfrüh bis Montagnacht“, heißt es bei der Österreichischen Unwetterzentrale. Am Donnerstag regnet es ab dem Morgen immer wieder und gebietsweise sehr kräftig. Die größten Regenmengen sind in Kärnten sowie in den Salzburger Gebirgsgauen zu erwarten. An der Alpennordseite sinkt die Schneefallgrenze auf 1300 bis 1000 m ab, im Süden schwankt sie je nach Intensität zwischen 1200 und 1700 Meter, heißt es hier.

Warnung: Überschwemmungen, Muren und Schneebruch zu erwarten

Die großen Regenmengen der nächsten Tage können kleinräumige Überschwemmungen verursachen. Kleine Bäche und Flüsse könnten mehr Wasser als sonst führen und über die Ufer treten. Generell gilt: Es sind allgemein Behinderungen im Straßen und Bahnverkehr möglich. Durch den Schneefall in höheren Lagen können Äste abbrechen und Bäume umstürzen, was die Stromversorgung beeinträchtigen könnte.

Schneeprognose: Sogar bis in die Täler

Auf höher gelegenen Verkehrswegen ist zeitweise mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen, wie etwa am Arlbergpass, am Radstädter Tauernpass (Bereich Obertauern, Katschberg) und am Triebener Tauernpass. Auch am Brennerpass sowie in den höher gelegenen Bereichen der Tauernautobahn ist Schneefall oder Schneeregen möglich. „Die prognostizierte niedrige Schneefallgrenze bindet zwar den Niederschlag teilweise als Schnee vor allem auf den Bergen und in höheren Regionen, trotzdem können im Bereich von unter 1.000 Meter Seehöhe in den genannten Gebieten kleinräumige Überflutungen oder auch Muren auftreten“, betont Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Große Regen- und Schneemengen sind ungewöhnlich

In vielen Regionen Österreichs kommen von Donnerstag bis Sonntag 100 bis 200 Millimeter Regen zusammen (1 Millimeter entspricht 1 Liter pro Quadratmeter). Regional sind deutlich über 200 Millimeter möglich, vor allem im Bergland von Ober- und Niederösterreich sowie in der nördlichen Obersteiermark. Etwas geringere Regenmengen (40 bis 80 Millimeter) sind in Vorarlberg und im Tiroler Oberland zu erwarten. Im Hochgebirge fallen von Donnerstag bis Sonntag ungefähr 100 bis 150 Zentimeter Neuschnee, mit den größten Mengen im Gebiet vom Kaisergebirge bis zum Hochschwab.

Zeitweise starker bis stürmischer Wind

Freitag, Samstag und Sonntag weht außerdem starker bis stürmischer Wind mit Böen zwischen 70 und 90 km/h, in exponierten Lagen und auf den Bergen auch mehr. Schwerpunkt ist die Osthälfte Österreichs.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 09:07 Uhr aktualisiert