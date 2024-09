Unwetterwarnung „Rot“: Steiermark erwartet massiven Regen und Schnee

In der Steiermark

Veröffentlicht am 12. September 2024, 09:04 / ©Montage: Canva Pro/ Roberto Tauschmann/ UWZ

Die Steiermark steht wie große Teile Österreichs vor einem massiven Wetterumschwung, der in den kommenden Tagen heftige Regenfälle, Schneefälle in höheren Lagen und stürmische Winde mit sich bringen wird. Geosphere Austria warnte bereits am Mittwoch vor den potenziell schwerwiegenden Folgen dieser Kaltfront, die nicht nur Überschwemmungen, sondern auch Muren und Behinderungen im Verkehr verursachen könnte.

Warnung: „Rot“ und „orange“

Besonders betroffen ist die Obersteiermark, wo die größten Niederschlagsmengen für Samstag und Sonntag vorhergesagt werden. In der nördlichen Obersteiermark könnten mehr als 200 Millimeter Regen fallen. Diese extremen Niederschläge können kleinräumige Überschwemmungen auslösen, und auch Bäche sowie kleinere Flüsse könnten über die Ufer treten. Besonders gefährdet sind bergnahe Regionen, wo das Wasser durch den steilen Abfluss rasch ansteigt. Die Unwetterzentrale stuft bereits heute weite Teile der Steiermark „orange“ ein, in der Obersteiermark ist sogar „rot“ ausgeschrieben.

©UWZ Stand 8.30 Uhr: Besonders betroffen ist die Obersteiermark.

Neuschnee: Bis zu 150 Zentimeter

In manchen Teilen Österreichs ist es schon zu Schneefall gekommen. Jetzt kommt in der Steiermark noch mehr Schnee: Im Hochgebirge der Steiermark ist zusätzlich mit erheblichen Schneemengen zu rechnen. In den höheren Lagen vom Kaisergebirge (Tirol) bis zum Hochschwab (Steiermark) werden bis zu 150 Zentimeter Neuschnee erwartet. „Durch den Schneefall in höheren Lagen können Äste abbrechen und Bäume umstürzen, was zu Problemen auf Verkehrswegen und bei Stromleitungen führen kann“, hieß es von der GeoSphere Austria. Für die Obersteiermark bedeutet das auch winterliche Verhältnisse auf hochgelegenen Verkehrswegen wie dem Triebener Tauernpass, wo Schneefall und Schneeverwehungen den Verkehr beeinträchtigen könnten.

Magst du Schnee? Ja sehr! Nein! Ist mir egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Einsatzkräfte: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Angesichts der Wetterwarnungen versicherte Bundeskanzler Karl Nehammer am Mittwoch, dass die Einsatzkräfte auf den Ernstfall vorbereitet seien. „Unsere Einsatzkräfte stehen bereit, um zu helfen und zu unterstützen, wo immer es nötig ist,“ betonte er. Neben den Feuerwehren sind auch das Bundesheer und Zivilschutzeinrichtungen in Alarmbereitschaft. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ergänzte, dass bis zu tausend Soldaten, auch am Wochenende, zum Einsatz kommen könnten, sollten die Wetterbedingungen eine überregionale Koordinierung notwendig machen. Das Lagezentrum des Innenministeriums sei für eine solche Situation durchgehend besetzt. (APA 12.09.2024; RED)

Experten raten: Vor allem wenn ihr in unmittelbarer Nähe der in „weiß“ und „pink“ eingefärbten Flüsse auf der Karte wohnt (sowie generell bei noch kleineren Gewässern in diesen Regionen), dann sorgt bereits vor dem Wochenende für erste Vorbereitungen, wie etwa Wertsachen aus dem Keller räumen, Trinkwasser lagern oder auch neue Batterien/Licht für etwaige Stromausfälle besorgen.