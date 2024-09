Anonyme Bombendrohung: Sonderschule wurde evakuiert

Heute Morgen, am 12. September alarmierte ein Unbekannter die Polizei. Der männliche Anrufer gab an, dass sich in der Allgemeine Sonderschule in der Teistlergutstraße eine Bombe befinden würde. Medienberichten zufolge wurden die anwesenden Kinder evakuiert. Derzeit wird das Gebäude mit Sprengstoffspürhunden durchsucht. Gleichzeitig laufen Ermittlungen zum unbekannten Anrufer.