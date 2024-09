In Kärnten herrscht Warnstufe Rot: Regenmassen und Schneefall drohen

Heute zieht über ganz Österreich von Nordwesten her eine massive Kaltfront. Gemeinsam mit einem Italientief sorgt diese für einen Wetterumschwung mit starken Regenfällen und stellenweisem Schneefall bis in die Täler. In Kärnten ist vor allem mit Starkregen und großen Niederschlagsmengen zu rechnen. Aus diesem Grund wurde von der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) eine rote Wetterwarnung für das südlichste Bundesland herausgegeben.

©UWZ Die Österreichische Unwetterzentrale hat aufgrund der zu erwartenden starken Regenfälle Warnstufe Rot für Kärnten ausgegeben.

Große Niederschlagsmengen in Kärnten erwartet

Aktuell gehen in Oberkärnten bereits kräftige Regenschauer nieder, die sich nach Auskunft von GeoSphere bis zu Mittag auf ganz Kärnten ausbreiten werden. In südlichen Gebirgsbereichen ist mit Niederschlagsmengen von 60 bis punktuell 100 Litern pro Quadratmeter zu rechnen. „In Oberkärnten bis zu den Nockbergen werden Mengen von 50 bis 60 Litern erwartet und auch im Klagenfurter Becken kann es 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter regnen“, erklärte ein Meteorologe der GeoSphere gegenüber 5 Minuten. Auch in Osttirol regnet es bereits seit den Morgenstunden und auch hier ist im Tagesverlauf mit anhaltenden starken Niederschlägen zu rechnen.

Überschwemmungen und Verkehrsbehinderungen nach Regenfällen möglich

Wie die GeoSphere Austria bekannt gab, liegt der Schwerpunkt der Regenfälle am Donnerstag im Süden Österreichs. Neben kleinräumigen Überschwemmungen sei auch zu erwarten, dass vor allem kleinere Bäche und Flüsse über die Ufer treten. „Größere Flüsse werden wahrscheinlich nicht so stark reagieren, da die Schneefallgrenze absinkt“, informierte ein Meteorologe von GeoSphere. Vorsorglich wurden gestern bereits die Pegel der Drau-Stauseen in Völkermarkt, Feistritz und Rosegg um einen Meter abgesenkt. Außerdem sind allgemein Behinderungen im Straßen und Bahnverkehr möglich, gaben die Meteorologen von GeoSphere bekannt.

Regional auch in Kärnten Schneefall erwartet

Italientief und Kaltfront aus dem Norden führen außerdem zu einem Temperatursturz in Kärnten. In höheren Lagen ist aus diesem Grund auch mit Schneefall zu rechnen, deswegen kann es dort laut GeoSphere zu umstürzenden Bäumen und damit zu Problemen auf Straßen und bei Stromleitungen kommen. „Auf höher gelegenen Verkehrswegen ist zeitweise mit winterlichen Verhältnissen zu rechnen, wie etwa am Katschberg. Auch in den höher gelegenen Bereichen der Tauernautobahn ist Schneefall oder Schneeregen möglich“, erklären die Meteorologen von GeoSphere. Im Gespräch mit 5 Minuten erklärte ein Experte von GeoSphere außerdem, dass die Schneefallgrenze in Kärnten auf 1200 Meter absinken könnte: „In Mallnitz oder Heiligenblut könnte es heute tatsächlich den ersten Neuschnee geben. Auch im Lesachtal könnten einige Schneeflocken fallen.“

©Screenshot foto-webcam.eu Auf dem Ankogel im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Salzburg liegt bereits Schnee.

Temperatursturz im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Salzburg

„Heute wurden kurioserweise bereits in der Früh die Tageshöchsttemperaturen erreicht“, erklärte der Wetterexperte der GeoSphere. Von Norden her schiebt sich nun bereits die kalte Luft über Kärnten, am Sonnblick im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Salzburg gab es bereits einen Temperatursturz von 7 bis 8 Grad. Gegen Nachmittag sollen die Temperaturen in ganz Kärnten zurückgehen, laut GeoSphere ist mancherorts sogar mit Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad zu rechnen.