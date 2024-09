Familie kämpft nach Brand um ihren Hof: „Wir haben fast alles verloren“

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2024 geriet ein Wirtschaftsgebäude in Gersdorf an der Mur in Brand.

In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli 2024 geriet ein Wirtschaftsgebäude in Gersdorf an der Mur in Brand. Gegen 23 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein, und als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Trotz des schnellen Einsatzes konnte das Gebäude nicht gerettet werden und brannte vollständig nieder. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass entweder ein technischer Defekt eines im Gebäude abgestellten Traktors oder eine Selbstentzündung des gelagerten Heus den Brand verursacht haben könnte.

Ohne Traktor keine Mäharbeiten

Für Sabrina Pusnik und ihre Familie bedeutete der Brand einen erheblichen Verlust. Im betroffenen Wirtschaftsgebäude waren landwirtschaftliche Maschinen und Fahrzeuge untergebracht, darunter auch ein Traktor, der für die anstehende Ernte benötigt wurde. Außerdem befand sich im Gebäude der erste Schnitt des Winterfutters. „Ohne Traktor können wir die dringend notwendigen Mäharbeiten nicht durchführen“, erklärt Sabrina die schwierige Situation, in der sich die Familie nun befindet, auf der Webseite Gofundme.

Das Jungschaf hat es leider nicht geschafft

Glücklicherweise waren fast alle Tiere der Familie zu diesem Zeitpunkt auf der Weide, sodass kein großer Verlust an Vieh zu beklagen war. Allerdings befand sich ein Jungschaf im Stall, das den Flammen zum Opfer fiel. „Nur ein Jungschaf war zuhause, sie hat es leider nicht geschafft“, so Sabrina.

„Spenden sind uns eine große Hilfe“

Um den Wiederaufbau zu finanzieren und die notwendigen Arbeiten auf dem Hof fortsetzen zu können, hat Sabrina einen Spendenaufruf gestartet. Die Resonanz war positiv, und bislang konnten 5.022 Euro gesammelt werden. „Danke für die zahlreichen Spenden und auch die vielen Angebote an Hilfe“, äußerte sich Sabrina dankbar. Aktuell wartet die Familie auf die Entscheidung der Versicherung, um die weiteren Schritte in die Wege leiten zu können. „Alles was wir dringend benötigen müssen wir privat finanzieren, dabei sind uns eure Spenden wirklich eine große Hilfe.“

Du würdest der Familie gerne unter die Arme greifen? Auf Gofundme hat Sabrina einen Spendenaufruf gestartet. Hier kannst du sie und ihre Familie unterstützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 10:33 Uhr aktualisiert