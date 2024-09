Regenchaos auf den Straßen: So kommst du sicher an

Besonders Aquaplaning wird die Sicherheit der Autofahrer in den kommenden Tagen in Österreich gefährden.

Ab heute ist österreichweit zum Teil heftiger Regen angesagt. Und sind dann die Fahrbahnen erst einmal voller Wasser, kann es zu Aquaplaning kommen. Besonders der Hintergedanke pünktlich zur Arbeit zu kommen belastet die Autofahrer zusätzlich. Beim Aquaplaning verliert das Fahrzeug den direkten Kontakt zur Fahrbahn. In dieser Situation ist kein Auto mehr lenkbar. Bereits ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h steigt die Gefahr deutlich an. Je schlechter Profil und Reifen sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Aquaplaning. „In einer solchen Situation ist es wichtig, Ruhe zu bewahren, in Fahrtrichtung zu lenken und gleichzeitig aufs Kupplungspedal zu treten. Ruckartige Bremsmanöver sollten möglichst vermieden werden. Zwar ist eine Notbremsung in so einer Situation dank ABS deutlich harmloser als noch mit älteren Autos, dennoch steigt die Unfallgefahr rapide an“, erklärte Roland Frisch, Chefinstruktor Pkw der ÖAMTC Fahrtechnik.