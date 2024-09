Zwei Polizisten verletzt: Alkolenkerin rammt Dienstauto

Veröffentlicht am 12. September 2024, 10:50 / ©BMI/KK

Am 11. September, gegen 15.20 Uhr, bog eine stark alkoholisierte 30-jährige tschechische Autofahrerin in Jenbach über eine Wiese nach links in die Achenseebundesstraße ein. Dabei überfuhr sie einen Leitpflock, kam dabei kurz über den Fahrbahnrand hinaus und stieß im Anschluss gegen das Dienstfahrzeug einer Polizeistreife. Nach dem Zusammenstoß flüchtete die Frau mit dem Auto und die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Alkotest verlief positiv

An einer Baustellenampel musste die 30-Jährige mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt stehen bleiben. Diesen Moment nutzten die Polizisten und zogen den Zündschlüssel des Autos ab. Damit konnte eine weitere Flucht verhindert werden. Ein Alkotest mit der Tschechin verlief positiv. Die Vorführung zum Amtsarzt wegen des Verdachtes einer Suchtgiftbeeinträchtigung verweigerte die Frau. Bei dem Unfall erlitten die beiden Polizisten der Polizeistreife Verletzungen unbestimmten Grades, die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.