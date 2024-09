Starkregen führt zu Veranstaltungsabsagen in Klagenfurt

Für Kärnten wurde heute aufgrund der anhaltenden starken Regenfälle Warnstufe Rot von der Österreichischen Unwetterzentrale ausgerufen. Die Regenmassen haben zur Folge, dass Veranstaltungen in Klagenfurt vorsorglich abgesagt wurden. Einerseits wurde der After-Work-Markt, der morgen in Klagenfurt hätte stattfinden sollen, abgesagt. Die Verantwortlichen teilten hierzu mit: „In Kärnten gibt es Unwetterwarnungen. Klagenfurt ist bis dato nicht direkt betroffen, jedoch kann nicht garantiert werden, dass das so bleibt. Deswegen wird der After Work Markt am 13.9. abgesagt.“ Als Ersatztermin gaben die Veranstalter nächste Woche Freitag, den 20. September, bekannt. Andererseits wird das SPÖ-Kärnten-Familienfest, das am Samstag, den 14. September, in der Villa Lido in Klagenfurt geplant war, nicht stattfinden.