Hochwassergefahr, Überflutungen und Co: Das rät der Zivilschutzverband

In Österreich gilt ab heute, 12. September, teilweise eine rote Unwetterwarnung. Es kann zu Starkregen, Schneefällen und starkem Wind kommen. Dadurch steigt auch die Hochwasser- und Überflutungsgefahr!

Warnstufe Rot in vielen Teilen Österreichs

Ab heute gilt seitens der Unwetterzentrale in vielen Teilen Österreichs eine „rote“ Unwetterwarnung. Diese gilt beispielsweise auch in Kärnten und der Steiermark. Die Einsatzkräfte bereiten sich derzeit auf vermehre Einsätze vor, da auch Vermurungen, Hochwasser und Überflutungen drohen. Vorsorglich wurden gestern in Kärnten bereits die Pegel der Drau-Stauseen in Völkermarkt, Feistritz und Rosegg um einen Meter abgesenkt.

Eine Regenwarnung gilt insbesondere für den Süden Österreichs. Laut der aktuellen Prognose vom Mittwochabend (11. September 2024) wird der Regen am Donnerstag im Süden des Landes am stärksten sein, bevor er sich am Freitag in den Osten verlagert. Für das Wochenende wird erwartet, dass am Samstag und Sonntag die größten Regenmengen im Nordburgenland, Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, der Obersteiermark und Salzburg auftreten. Die weitere Wetterentwicklung bleibt laut GeoSphere jedoch noch unsicher.

So verhältst du dich bei so einem Wetter richtig

Unwetter mit heftigen Regenmengen werden zunehmend intensiver, so wie auch für heute in vielen Teilen Österreichs prognostiziert. Starker Regen führt dazu, dass Bäche und Flüsse immer häufiger über die Ufer treten und lokal begrenzte Überschwemmungen verursachen. Ein vollständiger Schutz vor Hochwasser ist grundsätzlich nicht realisierbar. Dennoch ist es wichtig, sich auf diese Risiken vorzubereiten und rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Du kannst dir regelmäßig die Warnungen für deinen Heimatort ansehen.

Vorbereitungen bei drohendem Hochwasser: Nimm die Unwetter- und Hochwasserwarnungen ernst! Beachte die Anweisungen der Behörden.

Informiere Mitbewohner und Nachbarn

Selbstschutzmaßnahmen überprüfen und ergänzen. Für ein Verlassen des Gebäudes ein Notgepäck griffbereit halten.

Gefährdete Räume ausräumen. Feuchtigkeitsempfindliches Inventar bzw. Elektrogeräte erhöht stellen.

Türen, Fenster, Garageneinfahrten und Lichtschächte abdichten.

Überprüfe Hausentwässerungsanlagen und Rückstauklappen.

Sichere Tanks durch Befüllen oder durch geeignete Halterungen gegen Aufschwimmen und verschließen Sie die Öffnungen.

Haupthähne und Schalter für Gas, Wasser, Strom abdrehen! (Achtung: Tiefkühltruhe)

Entfernen oder sichere Gegenstände, die durch die Strömung mitgerissen werden können.

Bringe (Nutz-)Tiere rechtzeitig aus der Gefahrenzone.

Entferne Fahrzeuge aus gefährdeten Garagen und Parkflächen.