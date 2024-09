Großeinsatz: Unbekannte Täter sprengen Bankomat auf

Am Donnerstag, dem 12. September kam es in den Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz in Haslau-Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha. Unbekannte Täter versuchten einen Bankomat in der örtlichen Filiale aufzusprengen.

Schadenshöhe ist noch unklar

Die Täter ergriffen die Flucht und eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Wie hoch der Schaden tatsächlich ist, ist derzeit noch unklar. Derzeit ist noch ein großer Einsatz im Gange. Lesern zufolge nimmt der Entschärfunsgdienst noch Sprengungen vor. Der betroffene Bereich wurde zur Sicherheit abgesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 11:19 Uhr aktualisiert