Traktorunfall in Treffen: Gefährt kippte samt Anhänger um

Veröffentlicht am 12. September 2024, 11:36 / ©FF Treffen

Am 11. September wurde die Freiwillige Feuerwehr Treffen am Vormittag alarmiert, da bei der Ortseinfahrt Treffen ein Traktor umgekippt war. Das Fahrzeug war von der Straße abgekommen und in weiterer Folge mitsamt Anhänger auf die Seite gekippt. „Der Lenker konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen“, erklärten die Florianis auf Facebook. Und weiter: „Die Feuerwehr wurde zu Sicherungsmaßnahmen hinzugezogen und das auslaufende Hydrauliköl und Motoröl wurde gebunden.“ Als diese Arbeiten beendet waren, wurde der Traktor von einem privaten Abschleppunternehmen wieder aufgerichtet.