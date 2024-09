Fit für die Schule: Gemeinsam lernen beim offenen Lerntreff

Der offene Lerntreff in der Kaiserfeldgasse bietet dir die Möglichkeit, zusammen mit anderen Schülern zu lernen.

Die Schule hat wieder begonnen, und für manche wird es schon jetzt Zeit, sich zusätzliche Unterstützung zu holen. Ob bei den Hausaufgaben, der Vorbereitung auf Tests oder beim Lernen für Schularbeiten – manchmal geht es gemeinsam einfach besser.

Von 10 bis 21 Jahren

Der offene Lerntreff in der Kaiserfeldgasse bietet dir die Möglichkeit, zusammen mit anderen Schülern zu lernen, Fragen zu klären und den Schulstoff in Ruhe durchzugehen. Ab dem 16. September kannst du jeden Montag von 14 bis 17 Uhr vorbeikommen. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle ab der Sekundarstufe im Alter von 10 bis 21 Jahren. Wichtig: Schulbücher und Hefte mitbringen. Für alle unter 14 gilt: Bitte bring zum ersten Mal einen Erziehungsberechtigten mit.