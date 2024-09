Nach Starkregenfällen Veranstaltungsabsagen im Bezirk Wolfsberg

Nachdem am Donnerstag starke Regenfälle über ganz Kärnten ziehen, aufgrund derer von der Österreichischen Unwetterzentrale die Warnstufe Rot ausgerufen wurde, wurden im Lavanttal vorsorglich einige Veranstaltungen abgesagt. Das betrifft einerseits den Gründlandtag, der morgen am Betrieb Vallant in Kamp über die Bühne gehen sollte. Ersatztermin ist der 4. Oktober. Auch der vom Kärntner Zivilschutzverband organisierte Sicherheitstag in Frantschach-St. Gertraud, der am Samstag, den 14. September, hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. „Einen Ersatztermin für diese Veranstaltung gibt es in diesem Jahr nicht mehr“, gaben die Veranstalter in einer Presseaussendung bekannt. Auch der Wolfsberger Stadtwandertag am 15. September fällt dem Regenwetter zum Opfer. Auch hier wird es keinen Ersatztermin geben. Auch in Klagenfurt wurden bereits zwei Events wetterbedingt abgesagt.