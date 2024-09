Letzte Chance: 150 Euro-Bonus läuft jetzt ab

Gutscheine im Wert von 150 Euro bekommen einige Familien in Österreich für den Schulstart vom Staat.

Rund 50.000 Briefe an etwa 27.000 österreichische Haushalte waren es, die der Staat bereits im Juli und August an Kinder aus armutsgefährdeten Familien verteilt hat, wie das Sozialministerium damals berichtete. Darin ist es um 150 Euro-Gutscheine gegangen, die diese Familien seit etwa einem Monat abholen können, um die Kosten des Schulstarts etwas abzufedern. Diese sind in Österreich nämlich besonders hoch – mehr dazu hier.

Deadline von 150 Euro-Bonus läuft am Freitag ab

Doch eine ganz wichtige Deadline läuft bereits mit dem morgigen Freitag, 13. September, ab. Die Gutscheine können nämlich nur noch bis dann bei einer der 71 Abholstellen der „Volkshilfe Solidarität“ und ihren Partnerorganisationen abgeholt werden. Wo diese Abholstationen sind, erfahrt ihr hier. Aber bei der einen Deadline bleibt es nicht, es gibt auch noch eine Zweite.

Bis wann kann man die 150 Euro-Gutscheine für den Schulstart einlösen?

Während man die Gutscheine nämlich nur noch bis morgen abholen kann, kann man sie auch nicht ewig lang horten und einlösen. Sie sind nämlich nur bis 12. Oktober 2024 gültig, danach verfällt der Wert der Gutscheine und man steht mit gar nichts mehr da. Eingelöst werden können sie übrigens in allen österreichischen Libro- und Pagro Diskont-Filialen für Schulartikel aller Art.

Kinderzuschuss neu bringt vielen Familien 60 Euro pro Monat

Der Kinderarmut sagt man in Österreichs Regierungskoalition generell den Kampf an, so Sozialminister Johannes Rauch: „Wir haben sichergestellt, dass auch die Hilfe von 60 Euro pro Kind und Monat für armutsgefährdete Familien weiterläuft.“ Mehr dazu hier: Kinderzuschuss neu: Diese Haushalte erhalten bald 60 Euro im Monat.