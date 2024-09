Brandstiftung: Ehemaliges Gasthaus in Vollbrand

Zu einem Großbrand in einem ehemaligen Gasthaus im Gemeindegebiet von Schönau im Mühlkreis kam es in der Nacht auf den 10. September gegen 0.45 Uhr. Dieser brach im Erdgeschoß aus und breitete sich anschließend relativ rasch auf das Obergeschoß bis hin zum Dachstuhl aus. Das Gasthaus ist seit dem Jahr 2023 geschlossen, weshalb in der ehemaligen Gaststube bzw. im Brandausbruchsbereich teilweise Gartengeräte und reiche Mengen an flüssigen Kraftstoffen gelagert waren, welche vermutlich zur Beschleunigung des Brandausbruches verwendet wurden.

Mehrere Brandstellen gefunden

Bei der Begutachtung des Gasthauses konnten außerdem noch zwei weitere Brandstellen festgestellt werden, bei denen offenbar versucht wurde, einen Brand herbeizuführen. Aufgrund der Tatsache, dass es offenbar drei verschiedene Brandstellen gibt, wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Die im ersten Stock befindlichen Wohneinheiten waren vom Brand nur sekundär betroffen. Die 16 Bewohner und ein Gast wurden evakuiert, blieben aber unverletzt. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 12:46 Uhr aktualisiert