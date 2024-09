Schnee im September: Die ersten Kärntner Berge sind angezuckert

Brrr…! Der aktuelle Tiefdruckeinfluss sorgt nicht nur für intensive Niederschläge, sondern rüttelt auch kräftig an den Temperaturen. So zeigen die Thermometer auf der Turracher Höhe derzeit nur mehr knapp 2 Grad an. Auf dem Katschberg ist es mit 0,4 Grad sogar noch kälter. Kein Wunder also, dass aus den Regenschauern mittlerweile Schneeflocken geworden sind. Bis zum Abend soll die Schneefallgrenze in Oberkärnten sogar noch weiter sinken. Und zwar auf bis zu 1.200 Meter Seehöhe. In Mittel- und Unterkärnten bleibt sie laut Prognosen von Geosphere Austria hingegen noch länger höher. Hier fällt erst am Ende des Tages Schnee auf bis zu 1.500 Meter Seehöhe hinab.

©foto-webcam.eu | Verschneit ist auch die Zechneralm an der Nockalmstraße. ©bergfex.at | Flocken fallen unter anderem auch am Katschberg! ©webtv.feratel.com | Auch auf der Turracher Höhe schüttelt Frau Holle gerade ihre Kissen aus.