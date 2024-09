Höchste Unwetter-Warnstufe „Lila“: Auch in Teilen der Steiermark

Am Wochenende

Veröffentlicht am 12. September 2024

Das heranziehende Tiefdruckgebiet „Anett“ sorgt in Österreich für eine massive Verschärfung der Wettersituation. Für viele Regionen des Landes wurden bereits Wetterwarnungen der Farbe „Rot“ ausgegeben. Nun schreibt die Österreichische Unwetterzentrale für einige Teile Österreichs schon eine Warnung in der Farbe „Lila“ aus. Auch Teile der Steiermark, insbesondere die nördlichen Regionen sind betroffen.

©UWZ Die UWZ warnt: Starkregen, Schnee und stürmische Böen.

Starkregen, Schnee und stürmische Böen: Höchste Warnstufe

Die Unwetterzentrale (UWZ) hat für die Steiermark, insbesondere das Gesäuse und angrenzende Gebiete, eine Warnung der höchsten Stufe „Lila“ herausgegeben. Das bedeutet, dass hier in den kommenden Tagen starke Wetterbedingungen erwartet werden. Starkregen, Schnee und stürmische Böen könnten zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. In den Staulagen der Nordalpen werden zwischen Freitag und Montag bis zu 300 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Dies erhöht die Gefahr von Hochwasser.

Schnee, Sturm und Regen: Gefahren für die Steiermark

Ab Freitag setzt in der Nordsteiermark teils intensiver Regen ein, der in höheren Lagen in Schnee übergeht. Besonders betroffen ist die Region um das Gesäuse, wo die Schneefallgrenze zeitweise auf 700 Meter sinken kann. Das bedeutet, dass einige Täler und mittlere Höhenlagen mit erheblichen Schneemengen rechnen müssen.