KÃ¤rntner Pensionisten zu 8.000-Euro-Kauf Ã¼berredet

Veröffentlicht am 12. September 2024, 13:31 / ©Montage: Canva

Der Gewinn einer Matratzenreinigung führte ein Pensionistenpaar aus Unterkärnten zu einem teuren Geschäft. Telefonisch wurde der Unterkärntner von Mitarbeitern eines Matratzenherstellers und -verkäufers über den Gewinn einer Matratzenreinigung und gleichzeitig auch über den Besuch eines Mitarbeiters am nächsten Tag informiert. Im Zuge des Hausbesuchs wurden der 77-Jährige und seine Ehefrau davon überzeugt, sich neue Matratzen und Lattenroste anzuschaffen. Der Gesamtbetrag belief sich auf knapp 8.000 Euro – in bar zu entrichten. Nach Vertragsabschluss bekam der Mann jedoch Zweifel, fühlte sich „überrumpelt“ und wandte sich daher an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten.

Kärntner Juristen halfen beim Vertragsrücktritt

„Wir haben es hier juristisch gesehen mit einem dreisten Vertragsabschluss zu tun. Ein Gewinnversprechen führte dazu, dass ein Kauf abgeschlossen wurde“, informiert der mit dem Fall betraute Arbeiterkammer-Jurist Herwig Höfferer: „Da sich das Pensionistenpaar überrumpelt fühlte, haben wir bei dem Unternehmen erfolgreich interveniert. Der Konsument konnte ohne zusätzliche Kosten vom Vertrag zurücktreten.“ Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach betont: „Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten schützt die Rechte und Interessen von Verbrauchern und schafft damit ein sicheres Umfeld für alle Kärntner. Das Service ist für alle kostenlos.“