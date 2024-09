Höchste Unwetter-Warnstufe am Samstag: Diese Regionen trifft es am stärksten

Österreich liegt seit heute unter dem Einfluss eines Tiefs namens Anett. Dabei werden unter anderem Starkregen, Schneefall und Sturm erwartet. Die heftigsten Regenfälle werden erst am Wochenende erwartet, besonders im Nordosten, weiß die GeoSphere Austria. Im Gebiet vom Mariazellerland bis zum Wienerwald könnten bis Anfang nächster Woche bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Die stärksten Niederschläge werden am Wochenende erwartet, wodurch die Hochwassergefahr im Nordosten erheblich zunimmt.

©Screenshot Bergfex Am Großglockner fiel heute bereits der erste Schnee.

Sturm, Starkregen und Schnee

Am Freitag, dem 13. September, wird es besonders in Niederösterreich und Wien zu anhaltendem und kräftiger werdendem Regen kommen. Auch in den Nordalpen wird es häufig regnen, wobei oberhalb von etwa 1000 bis 1300 Metern Schnee fällt. Im Süden hingegen trocknet es im Laufe des Tages ab. Der Wind nimmt am Nachmittag weiter zu und weht im östlichen Flachland sowie am Alpenostrand stürmisch aus Nordwest.

Starkregen und Sturmböen bis zu 100 km/h

Am Samstag werden Regen und Schneefall im Norden noch intensiver. Besonders vom Tennengau über das Traunviertel bis nach Niederösterreich und Wien werden große Niederschlagsmengen erwartet. Die Schneefallgrenze sinkt in den Nordalpen zeitweise auf 900 bis 700 Meter, wodurch einige Täler betroffen sind. In den mittleren Höhen besteht Schneebruchgefahr. Auf höheren Straßen, wie der Tauernautobahn, muss man mit winterlichen Bedingungen rechnen. Der stürmische Wind verstärkt sich weiter, vor allem im Osten und am Alpenostrand drohen schwere Sturmböen. In den Niederungen des Ostens werden Windspitzen bis zu 100 km/h erwartet, und aufgrund der durchnässten Böden besteht erhöhte Gefahr für Windwurf, heißt es seitens der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ).

©uwz.at Für Samstag gab die UWZ die höchste Warnstufe aus.

©GeoSphere Austria So sieht die Warnkarte der GeoSphere Austria für Samstag aus.

Hochwassergefahr in Nieder- und Oberösterreich

Am Sonntag regnet es im Nordosten weiterhin, während Salzburg und Oberösterreich eine Niederschlagspause erwartet. Die Schneefallgrenze steigt leicht an, doch die Hochwassergefahr bleibt insbesondere an den Nebenflüssen der Donau in Nieder- und Oberösterreich hoch, warnt die Österreichische Unwetterzentrale. Der ungewöhnlich starke Sturm mit Böen um 100 km/h entlang des Alpenostrands schwächt sich erst gegen Abend ab.

Über einen Meter Neuschnee

Am Montag gibt es an der Alpennordseite noch leichten Regen, jedoch mit deutlich geringerer Intensität, und auch der Wind im Osten beruhigt sich weiter. Im Hochgebirge fällt hingegen teils über ein Meter Neuschnee.

Höchste Warnstufe für Teile Österreichs

Bis einschließlich kommenden Montag werden entlang der Nordalpen vom Tennengau bis zum Wienerwald mehr als 200 l/m² Regen erwartet, mit Spitzenwerten bis 300 l/m² in Staulagen. Auch in Niederösterreich und Wien sind Mengen zwischen 150 und 200 l/m² zu erwarten. Von der Unwetterzentrale wurden bereits Warnungen der höchsten Stufe für Regionen vom Gesäuse über das Mostviertel bis ins Weinviertel ausgegeben. Diese sind gültig von Freitag bis Montag. Weitere Warnungen der Stufe Rot für Regen, Sturm und Schneefall folgen in den nächsten Stunden.