Diskussionsabend: Villach kämpft gegen Lichtverschmutzung

Eine Infoveranstaltung findet am 16. September im lebensRAUM in der Postgasse statt.

Lichtverschmutzung bedeutet, dass starkes, unnatürliches Licht in Umweltvorgänge eingreift. Ein ernst zu nehmendes Problem, denn der sogenannte Lichtsmog stört den Biorhythmus von Menschen, Tieren und Pflanzen. Zigtausende Insekten verenden im Sommer jede Nacht an Lichtquellen. Zugvögel verlieren ihre Orientierung, Singvögel beginnen früher mit dem Gesang.

Villach setzt Zeichen gegen Lichtverschmutzung

„Darum haben wir als Stadt viele Maßnahmen gesetzt, auf Licht, wo es nicht unbedingt nötig ist, zu verzichten“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Stadteigene Plakatwerbeschilder werden um 23 Uhr ausgeschaltet, öffentliche Gebäude ab 22 Uhr nicht mehr angestrahlt. Etliche Firmen hat die Stadt mit der Aktion „Licht aus!“ dafür gewinnen können, auf unnötige Lichtreklame zu verzichten. Katholnig: „Atrio, Neukauf, Rutar, Mömax, Media Markt, XXX Lutz, Skoda Lindner, der Rewe-Konzern und einige andere schalten nun die Leuchtreklamen deutlich früher aus, um der Umwelt zu helfen.“

Energie wird eingespart

In Kombination mit der bedarfsgerechten, abdimmenden Beleuchtung, wie sie beispielsweise in Bogenfeld und am Drauradweg in St. Niklas in einem Pilotprojekt installiert wurde, sei die eingesparte Energiemenge beachtlich. Hinzu komme der konsequente Tausch herkömmlicher Leuchtmittel gegen sparsamere und langlebigere LED und warmes Licht. „Mehr als ein Gigawatt Strom verbrauchen wir bisher weniger“, so Katholnig abschließend.