Prozess in Graz: Klagenfurter Zahnarzt steht erneut vor Gericht

Kein Ende in Sicht

Veröffentlicht am 12. September 2024

Der Klagenfurter erhielt 2021 eine Diversion, welche jedoch vom Oberlandesgericht Graz aufgehoben wurde. Seit August 2023 steht er nun in Graz wieder vor Gericht. Diesmal ging es um sein Verhältnis zur Krankenkasse, die bereits dreimal seinen Vertrag gekündigt hat. Der Zahnarzt nahm jedoch nicht auf der Anklagebank Platz, sondern wollte neben seinem Verteidiger sitzen, was ihm Richter Andreas Lenz gestattete. Bevor die Verhandlung noch richtig begann, kam Verteidiger Michael Dohr schon mit Anträgen. Er kritisierte, dass die Tonbandaufnahmen von alten Verhandlungen nicht mehr vorhanden seien und damit seiner Meinung nach eine Überprüfung der Protokolle nicht möglich.

Detektiv beauftragt

Dann kritisierte Dohr den Sachverständigen Rainer Reimann und beantragte, ihn wegen Befangenheit auszuschließen. Der Gutachter schilderte, dass er ständig „Provokationen“ ausgesetzt sei, die offenbar vom Angeklagten herkommen würden. So wurde ein Detektiv beauftragt zu überprüfen, ob sein dreifacher Doktortitel auch tatsächlich echt sei. Weiters wurde bei diversen Berufsverbänden angefragt, ob er wirklich Mitglied sei. Der Sachverständige soll in einer vorigen Verhandlung laut Verteidiger gesagt haben, man könne die Anklage sogar ausdehnen, worin der Anwalt einen Befangenheitsgrund sah. „Ich erinnere mich nicht, und das steht mir auch gar nicht zu“, antwortete der Gutachter. Das Gericht lehnte einen Ausschluss des Sachverständigen ab: „Es gibt keine Anhaltspunkte für Vertrauensunwürdigkeit“, befand Richter Lenz.

Nicht nötige Behandlungen durchgeführt?

Als Zeuge war diesmal ein Vertreter der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) geladen, bei der der Angeklagte einen Kassenvertrag hatte. Dieser wurde ihm seit 2014 schon dreimal gekündigt. Es ging darum, dass der Arzt angeblich nicht nötige Behandlungen durchgeführt und falsch abgerechnet hatte. Schon im Juni 2013 hatte es fünf Patientenbeschwerden gegeben, die alle die Abrechnungen von Schneidekantenaufbauten betrafen, erzählte der Zeuge. Es habe dann mehrere „amikale Gespräche“ mit dem Zahnarzt gegeben, die aber „ohne Ergebnis“ geblieben seien. Es sei seitens des Befragten „alles heruntergespielt worden“, außerdem wurden „Patienten lächerlich gemacht“. Die Patienten hatten sich beschwert, dass die Zahnaufbauten nicht gehalten hatten und zudem ein gewisser Druck seitens des Arztes da gewesen sei, sich behandeln zu lassen. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Auch standen noch einige Zeugen auf der Liste, die am Donnerstag gar nicht erschienen waren. Der Prozess wird also fortgesetzt, ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. (APA / red. 12.09.2024)