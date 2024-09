Schnee in der Steiermark: Auf diesen Bergen war Frau Holle zu Besuch

In Teilen der Steiermark hat es auf den Bergen geschneit, so auch in Schladming.

Am heutigen Donnerstag regiert in der Steiermark trübes und regnerisches Wetter. Ein Italientief bringt Schnee und Regen und beschert der Steiermark einen ersten Wintereinbruch. Die Prognosen haben sich bestätigt, wie Webcam-Aufnahmen zeigen: Auf einigen steirischen Bergen hat es geschneit.

©Screenshot: Webcam Die Planneralm ist leicht angezuckert. ©Screenshot: Webcam Und auch der Galsterberg ist in ein weißes Kleid gehüllt.

Schnee im September

Geschneit hat es auf einigen Bergen in der Steiermark. So beispielsweise auf der Planneralm oder am Galsterberg in der Obersteiermark (Bezirk Liezen). Auch Aufnahmen aus Schladming zeigen eine leicht angezuckerte Landschaft. Das bekannte Skigebiet Grebenzen in Murau (an der Grenze zu Kärnten) bekam Besuch von Frau Holle. Schnee im September gab es auch in Kärnten: Dort wurden die ersten Berge bereits angezuckert. Aufgrund des schnellen Winterausbruchs in Österreich stellen sich sicher viele die Frage: Brauche ich jetzt schon Winterreifen?

©Screenshot: Webcam Die Webcam vom Bergschlössl Hauser Kaibling in Schladming zeigt eine weiße Landschaft. ©Screenshot: Webcam Auch die Grebenzen in Murau (an der Grenze zu Kärnten) ist weiß.

Wetterwarnung für die Obersteiermark

In dieser Woche könnte noch mehr Schnee auf die Steiermark zukommen, denn ein massiver Wetterumschwung sorgt für heftige Regenfälle, Schneefälle in höheren Lagen und stürmische Winde. Für den heutigen Donnerstag wurde für weite Teile der Steiermark eine Unwetterwarnung „orange“ und „rot“ ausgeben.

Warnstufe „Lila“ für das Wochenende

Das heranziehende Tiefdruckgebiet „Anett“ sorgt in Österreich für eine massive Verschärfung der Wettersituation. Für viele Regionen des Landes wurden bereits Wetterwarnungen der Farbe „Rot“ ausgegeben. Nun schreibt die Österreichische Unwetterzentrale für einige Teile Österreichs schon die höchste Unwetter-Warnstufe „Lila“ für das Wochenende aus. Auch Teile der Steiermark, insbesondere die nördlichen Regionen sind betroffen. Aufgrund von Starkregen und Schnee warnt auch die Asfinag vor dem starken Wetterumbruch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 17:10 Uhr aktualisiert