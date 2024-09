Cool: Sieben Tage gratis mit den Öffis durch Kärnten fahren

Vom 16. bis 22. September 2024 können im Rahmen der 22. Europäischen Mobilitätswoche alle öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Kärnten kostenlos genutzt werden. In der Region Lieser- und Maltatal gibt es zusätzlich die Chance, eines von 13 Kärnten Tickets zu gewinnen. Damit kann man ein Jahr lang kostenlos Öffi-Fahren.

Jede Busfahrt bringt Gewinnpunkte

Bei jeder Fahrt gibt’s Punkte. Die Sammel-App runterladen und mitmachen. Manfred Striedinger vom Bacher Reisen-Mobilitätsbüro Gmünd organisiert seit 4 Jahren die Aktion „Cool in die Schul“. Damit sammeln Schüler bei jeder Schulbusfahrt Punkte. Diese App kann nun erstmals von Erwachsenen in der Mobilitätswoche genutzt werden. So gelingt das Punktesammeln ganz einfach ohne großen Aufwand für den Fahrgast. Wer mindestens 3 Fahrten in der Mobilitätswoche tätigt und Punkte sammelt, nimmt an der Verlosung von 13 Kärnten Tickets teil.