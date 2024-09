„Extrem viel Regen“: GeoSphere weitet Warnung aus

Die GeoSphere Austria hat die Wetterwarnung für Österreich nochmals aktualisiert und vor allem in Tirol ausgedehnt. Vom Land Tirol heißt es dazu: „Laut aktuellen Prognosen kommt es ab heute, Donnerstagabend, bis Samstagabend zu sehr ergiebigen Dauerniederschlägen mit Schwerpunkt Nordtiroler Unterland. Betroffen sind aber auch die Tiroler Nord- bis Nordweststaulagen zwischen dem Arlberg und dem Außerfern.“ Niederschlagsmengen von bis zu 100 Liter pro Quadratmeter werden hier prognostiziert. Die Karte zeigt, wie viel Niederschlag mit Stand 15 Uhr in diesem Bereich gefallen ist:

©Screenshot wrn.tirol.gv.at ie Karte zeigt, wie viel Niederschlag mit Stand 15 Uhr in diesem Bereich gefallen ist.

So sehen die weiteren Prognosen aus

Nach aktuellem Stand der Prognose liegt am Donnerstag der Schwerpunkt des Regens im Süden Österreichs und verlagert sich am Freitag in den Osten. Am Samstag und Sonntag sind die größten Regenmengen im Gebiet vom Nordburgenland über Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, die Obersteiermark bis Salzburg zu erwarten. Das Wochenende bringt zudem im Norden und Nordosten kräftigen bis stürmischen Nordwestwind. Mehr dazu in: Höchste Unwetter-Warnstufe am Samstag: Diese Regionen trifft es am stärksten.

Bis zu 400 Millimeter Niederschlag

„In diesen Regionen sind von heute Donnerstag bis Sonntag verbreitet 100 bis 200 Millimeter Regen zu erwarten, stellenweise auch 300 bis 400 Millimeter, besonders im Nordstau“, heißt es von der GeoSphere Austria. Zusammenfassend spricht der Wetterdienst von „extrem viel Regen“ für die nächsten Tage in Österreich. Vor Überschwemmungen und Muren sowie Verzögerungen im Straßen- und Bahnverkehr wird gewarnt. Auch mit Schneefall ist in höheren Lagen zu rechnen. Mehr dazu in: Warnung in Teilen Österreichs auf „Rot“: Viel Schnee und Regen erwartet. (APA, red. 12.09.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 15:31 Uhr aktualisiert