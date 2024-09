Heftiger Temperatursturz: So stark kühlte es in Kärnten ab

So mancher sprang am Wochenende noch in den Ossiacher See - jetzt ist es zu kalt dafür.

Am vergangenen Wochenende strahlte in Kärnten noch die Sonne vom Himmel. Hinzu gab es sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Am wärmsten war es am Sonntag, dem 8. September 2024, in Villach. Stolze 28,5 Grad wurden in der Draustadt gemessen. Knapp dahinter folgte St. Andrä im Lavanttal mit 27,8 Grad. Dann kam der Temperatursturz!

Statt 28,5 hat es jetzt 9,3 Grad in Villach

Am heutigen Donnerstag, dem 12. September 2024, zeigen die Thermometer in Villach fast 20 Grad weniger an. Zudem sorgt eine Kaltfront im Zusammenspiel mit einem Italientief für kräftigen Regen. In Summe sollen Niederschlagsmengen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Auch die Schneefallgrenze sinkt in den Tälern Oberkärntens und im Norden bis zum Abend auf bis zu 1.200 Meter Seehöhe. Im Südosten auf 1.500 Meter Seehöhe.

Am kältesten ist es in Mallnitz

Die niedrigsten Temperaturen wurden gegen 14 Uhr in Mallnitz (5,0 Grad) und Preitenegg (5,4 Grad) gemessen. Zum Vergleich: Am 8. September hatte es dort noch 20,8 bzw. 23,0 Grad. Auch in der Kärntner Landeshauptstadt sieht es nicht anders aus. Den Sonntagstemperaturen von 26,8 Grad stehen in Klagenfurt jetzt kühle 9,3 Grad gegenüber.

Ein Temperaturvergleich …

Stadt Temperatur vom 8. September Temperatur vom 12. September Spittal an der Drau 25,5 Grad 7,8 Grad Hermagor 25,3 Grad 9,5 Grad Feldkirchen 26,4 Grad 9,8 Grad St. Veit an der Glan 26,7 Grad 8,5 Grad Villach 28,5 Grad 9,3 Grad Klagenfurt 26,8 Grad 9,3 Grad Völkermarkt 26,8 Grad 8,8 Grad Wolfsberg Keine Messwerte vorhanden Keine Messwerte vorhanden Messwerte von Geosphere Austria