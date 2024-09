Masern am Vormarsch: „Höchste Zahl seit 20 Jahren“ in Österreich

Im letzten Jahr waren es 186 Fälle. „Das ist die bei weitem höchste Zahl seit 20 Jahren“, postete Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie an der Medizinischen Universität Wien, auf der Plattform X.

Was sind Masern?

Masern sind eine hoch ansteckende Virusinfektion, die durch das Masernvirus ausgelöst wird. Sie gehört zu den klassischen Kinderkrankheiten, kann jedoch Menschen jeden Alters betreffen. Die Krankheit wird durch Tröpfcheninfektion (z. B. Husten, Niesen, Sprechen) übertragen und hat eine Inkubationszeit von etwa 7 bis 14 Tagen.

Masern können gefährlich werden

Masern können zu schwerwiegenden Komplikationen führen, wie Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen oder in seltenen Fällen Gehirnentzündungen (Enzephalitis), die bleibende Schäden verursachen können. Bei geschwächten Personen und Säuglingen können Masern tödlich verlaufen. Heuer mussten in Österreich bereits 105 Personen in einem Krankenhaus behandelt werden, vier davon auf einer Intensivstation.

Wirksamer Schutz: Impfung

Ein wirksamer Schutz gegen Masern ist die Impfung. Die Masernimpfung ist in vielen Ländern Teil der Standardimpfungen für Kinder und wird in der Regel in Kombination mit Mumps und Röteln als MMR-Impfung verabreicht. Die Masernimpfung wird als Kombinationsimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) verabreicht. Es wird empfohlen, zwei Impfdosen ab dem vollendeten neunten Lebensmonat zu verabreichen. In Österreich ist die Impfung für alle Altersgruppen kostenfrei. Das bedeutet, auch Erwachsene können die Impfung kostenlos nachholen, falls sie keinen ausreichenden Impfschutz haben, etwa weil sie als Kind nur eine Teilimpfung erhalten haben.