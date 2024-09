Auszeit auf Kärntnerisch: Naturerlebnisse für Körper und Geist

Selten war das Bedürfnis nach Entspannung ausgeprägter als jetzt, denn das Thema Erholung als Urlaubsmotiv liegt laut Gästebefragung T-Mona in Kärnten auf dem ersten Platz. Angebote für körperliches und geistiges Wohlbefinden sind im Urlaub daher besonders gefragt. In Kooperation mit den Tourismusregionen und weiteren Experten, hat die Kärntner Werbung das Thema neu aufgerollt. Ab diesem Herbst wird die „Auszeit auf Kärntnerisch“ mit neu entwickelten Urlaubsprodukten ins werbliche Schaufenster gestellt.

Erholung und Resonanz stehen im Fokus

Zahlreiche Studien bestätigen, dass die Themen Erholung, Resonanz-Tourismus, aber auch die Balance von aktiver Bewegung und geistiger Entspannung immer mehr gefragt sind. So stimmen laut der Befragung von booking.com ​(Reisemotive / Reisen 2023) 79 Prozent der Reisenden bei der Aussage zu, dass Verreisen ihrem mentalen und​ emotionalen Wohlbefinden mehr hilft, als andere Formen der Selbstfürsorge. Für viele heißt das neue Reiseziel deshalb in erster Linie Selbstentdeckung, indem sie „wieder zu dem Leben zurückzukehren, dass man sich wirklich wünscht“.

©5 Minuten Die „Auszeit auf Kärntnerisch“, präsentiert von Klaus Ehrenbrandtner, Stefan Brandlehner und Bernhard Friedrich, fokussiert sich auf die natürlichen Ressourcen der Region.

Den Bedürfnissen der Kunden nachgehen

In Kooperation mit sechs Tourismusregionen (Klopeiner See-Südkärnten-Lavanttal, Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge, Nassfeld – Lesachtal – Weissensee, Nationalpark Hohe Tauern, Villach – Faaker See – Ossiacher See, Wörthersee – Carnica Rosental) versucht die Kärntner Werbung nun den Bedürfnissen der Kunden mit den neuen Urlaubsprodukten nachzugehen. Das Ziel ist, die Saisonverlängerungen mit neuen Angeboten attraktiv zu machen und neue Zielgruppen einzuschließen.

Die natürlichen Kärntner Ressourcen

Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner erklärt, dass bei der „Die Auszeit auf Kärtnerisch“ die natürlichen Ressourcen der Region, die unterschiedlichen Bergwelten, die Wälder und Seen, zur Basis der Auszeit-Erlebnisangebote werden. Durch die Kärntner Natur-Ressourcen soll das mentale, körperliche und emotionale Wohlbefinden bereits im Urlaub gesteigert werden, was ebenfalls nachhältig später in den Alltag nachwirken soll. „Allesamt vereint das Ziel, das mentale, emotionale und körperliche Wohlbefinden bereits im Urlaub zu steigern und dieses nachhaltig später auch im Alltag nachwirken zu lassen.

©5 Minuten Klaus Ehrenbrandtner erklärt, dass das Ziel der „Auszeit auf Kärntnerisch“ das emotionale und körperliche Wohlbefinden ist.

Die Natur als Heilmittel

Bei den achtsamen Naturerlebnissen steht die „Bühne Natur“ im Mittelpunkt. Dazu gehören unter anderem der erste Heilklimatische Wanderweg im Lesachtal mit den vier Doktoren „Dr. Alm, Dr. Wasser, Dr. Wald, Dr. Wiese“, die 100 Open Air Natur- und Geschmackserlebnisse mit Picknick an besonderen Wasserplätzen, den Sternen so nah auf der Emberger Alm, Waldbaden mit der Waldtherapieführerin Barbara Wiegele. „Urlaub am Bauernhof“ zahlt mit dem Thema „Waldbaden am Bauernhof“ ebenfalls in dieses Thema ein. Slowness Momente sind geführte Tagestouren mit Fokus auf mentale Entspannung und Regeneration.

Das ganze Jahr ist Badezeit

Neue erfrischende Herbstbadeplätze entlang der Kärntner Seen sorgen für belebende Momente und machen die Kärntner Seen ganzjährig erlebbar. Langsam ins Wasser gleiten und mutig in das erfrischende südliche Blau eintauchen, kann man beispielsweise am Panorama Beach am Faaker See, beim Bike Beach am Ossiacher See oder in Döbriach am Millstätter See. Ein neuer Herbstbadeplatz abseits der Seen ist ebenso in Großkirchheim, direkt am Glocknerradweg entlang der Möll, zu finden. An allen vier Plätzen weisen Tafeln auf das richtige Verhalten beim Kaltbaden hin, die Verhaltensregeln wurden sowohl medizinisch als auch mit der Wasserrettung abgestimmt.

©Kärnten Werbung Die Heilkräfte des Kaltbadens in den Kärnter Gewässern soll dabei helfen, Stress zu reduzieren, das Immunsystem zu stärken und den Körper leistungsfähiger zu machen.

Die Heilkräfte der Kärntner Ressourcen

Die Heilkraft der Kälte stärkt das Immunsystem, reduziert Stress und macht den Körper leistungsfähiger. Aus dieser Überzeugung heraus finden im Oktober rund um den Millstätter See, in Bad Kleinkirchheim bis zur Turracher Höhe in ausgewählten Partnerbetrieben sogenannte Kaltbadewochen statt. Erstmalig werden so Kaltbade-Workshops unter der Leitung professioneller WimHof Instruktoren für Gäste erlebbar gemacht. Die Kärntner Seen mit ihren moderaten Temperaturen bieten sich bis spät in den Herbst hinein ideal für Kaltbade-Anfänger an.

Mentale, körperliche und emotionale Gesundheit stärken

Stefan Brandlehner, Geschäftsführer Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge ist überzeugt, dass das Kaltbaden nicht nur dem Körper, sondern auch dem Geist, frische Energie und neue Perspektiven schenkt. Das bestätigt Bernhard Friedrich, zertifizierter Instruktor der Wim Hof Methode: „Das Kältetraining ist der einfachste und effektivste Weg, um etwas für die mentale, körperliche und emotionale Gesundheit zu tun.”

©5 Minuten Das Bedürfnis nach Erholung und Entspannung war selten so ausgeprägt, wie heute.

Welche Auszeit-Events erwarten mich? Namaste am See Yoga Retreats, Wörtherssee: im Herbst diesen Jahres Seen-Wellness Festival am Klopeiner See: vom 3. bis zum 6. Oktober Revitalisierungstage am Klopeiner See: vom 10. bis zum 13. Oktober Achtsamkeitsfestival am Keutschacher See: Am 18. und 19. Oktober Woman Balance Festival 2025 am Ossiacher See: Am 11. Oktober nächsten Jahres

