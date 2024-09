Wegen Schlechtwetter: Kärntner Landwirte mussten Almabtrieb vorverlegen

Die Almtiere wurden schon in den vergangenen Tagen ins Tal gebracht, hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage von der Kärntner Landwirtschaftskammer: „Wir gehen davon aus, dass die höheren Almen alle schon leer sind.“ Im Schnitt finde der Almabtrieb damit zehn bis 14 Tage früher statt als sonst. Hauptursache ist der vorzeitige Wintereinbruch in den Kärntner Bergen. Solche Kaltphasen seien für die Tiere zwar selten lebensbedrohlich – allerdings macht Winterwetter den Abtrieb schwieriger, wenn die Tiere mit Fahrzeugen transportiert werden. In Kärnten waren heuer rund 42.000 Rinder, 12.800 Schafe, 1.300 Ziegen und 2.000 Pferde auf den Almen.

Kräftige Niederschläge in Kärnten

In Kärnten hatte es bereits in der Nacht auf Donnerstag zu regnen begonnen. Im Tagesverlauf sollen die Niederschläge noch stärker werden. Auch die Pegel der Drau-Stauseen Rosegg, Feistritz und Völkermarkt um mindestens einen Meter abgesenkt. Im an der Drau und der Gail gelegenen Villach werden am Donnerstagnachmittag Geh- und Radwege entlang der Flüsse aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Bergstraßen in Kärnten wegen Schneefalls gesperrt

Im Lauf des Tages wurden immer mehr Bergstraßen in Kärnten wegen Schneefalls gesperrt. Neben der Großglockner Hochalpenstraße, bei der die Sperre schon in der Früh erfolgte, waren das die Malta Hochalm Straße und die Nockalmstraße. Auf der Katschbergstraße (B99), die nach Salzburg führt, galt ab frühem Nachmittag von Mühlbach bis zur Katschberghöhe Schneekettenpflicht. (APA / red. 12.09.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 16:03 Uhr aktualisiert