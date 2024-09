Vorbereitung auf Extremwetter: Das solltest du beachten

Ab dem heutigen Donnerstag ist für Österreich eine gefährliche Wettersituation zu erwarten: Starkregen, Schneefall auf bis zu 800 Metern und Sturm sorgen für Probleme. Durch die starken Niederschläge kann es außerdem zu Überflutungen, Hangrutschungen, blockierten Straßen und auch Hochwasser an Bächen und Flüssen kommen. Das Wetter soll auch einige Tage so anhalten. Die Hilfsorganisationen Rotes Kreuz, Caritas Österreich und der Samariterbund bereiten sich auf Krisensituationen vor.

Rotes Kreuz: „Achten Sie darauf, dass Sie alles Nötige zu Hause haben“

Vom Bundesrettungskommandant Gerry Foitik des Roten Kreuzes heißt es dazu: „Als Einsatzorganisation sind wir für die kommenden Tage in Bereitschaft und werden bei Bedarf vor Ort helfen. Aber wir bitten auch jede und jeden einzelnen, sich auf fordernde Umstände einzustellen. Achten Sie darauf, dass Sie alles Nötige zu Hause haben – genug zu trinken und zu essen, Taschenlampen, Batteriebetriebenes Radio. Fragen Sie heute schon Nachbarn, Verwandte, ob jemand Unterstützung braucht. Wenn wir jetzt gemeinsam Vorbereitungen treffen, überstehen wir die nächsten Tage gut!“

Tipps vom Roten Kreuz Die Wetterwarnungen zum Beispiel in der Team Österreich App beachten

Kontrollieren der Rückschlagklappen, Einlässe und Schächte reinigen

Familienmitglieder und Nachbar:innen unterstützen, die selbst nicht in der Lage sind, sich vorzubereiten. Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen

Aufenthalte im Freien vermeiden, vor allem in Gewässernähe und in den Bergen

Nicht notwendige Fahrten vermeiden

Ggf. Hochwasserschutz bereitstellen (Sandsäcke, Schaltbretter u.ä.)

Bringen Sie wertvolle Geräte oder Möbel in höher gelegene Räume

Sichern Sie den Heizöltank gegen Auftrieb durch das Wasser

Schalten Sie elektrische Geräte in Räumen, die volllaufen können, ab (ggf. Strom komplett abdrehen)

Bringen Sie Ihr Fahrzeug rechtzeitig aus dem gefährdeten Bereich, fahren Sie nicht durch überflutete Straßen

Halten Sie Ihre Dokumentenmappe und ev. Notgepäck bereit

Weitere Hinweise auf der Website des Roten Kreuzes

Caritas: Spenden dringend benötigt

Auch die Caritas bereitet sich auf umfangreiche Hilfsmaßnahmen vor. Um den Menschen in den betroffenen Gemeinden schnell und effizient helfen zu können, werden bereits jetzt Vorkehrungen getroffen. „Wir stehen vor einer ernsthaften Bedrohung, und es ist entscheidend, sofort mit den Vorbereitungen zu beginnen“, erklärt Anna Parr, Generalsekretärin der Caritas Österreich. Die Caritas steht in engem Austausch mit ihren Einrichtungen und den Pfarren in den betroffenen Gemeinden, um Menschen, die infolge von Hochwasser oder Murenabgängen Hilfe und finanzielle Unterstützung benötigen, rasch unterstützen zu können. Um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen und eine schnelle Reaktion sicherzustellen, bittet die Caritas um finanzielle Unterstützung. „In Krisenzeiten ist jede Spende von enormer Bedeutung. Ihre Hilfe ermöglicht es uns, sofortige Unterstützung zu leisten und den Betroffenen schnell zur Seite zu stehen“, so Parr. Hier können sich Freiwillige außerdem anmelden, um die Caritas bei Bedarf in den betroffenen Regionen zu unterstützen.

Caritas Spenden Caritas Österreich

Kennwort: Katastrophenhilfe Inland

Erste Bank

BIC: GIBAATWWXXX

IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

Samariterbund: „Wir werden bei Bedarf vor Ort helfen“

Der Samariterbund ist ebenso einsatzbereit. Benjamin Manahl, Bundeseinsatzleiter: „Als Einsatzorganisation sind wir für die kommenden Tage in Bereitschaft und werden bei Bedarf vor Ort helfen.“ Die Samariterbund-Einheiten arbeiten eng mit den lokalen Behörden zusammen, um die Bevölkerung bei Überflutungen, Schneefällen und anderen wetterbedingten Herausforderungen zu unterstützen. Die zum Teil freiwilligen Einsatzkräfte sind im Bedarfsfall umgehend einsatzbereit. Der Katastrophenhilfsdienst des Samariterbundes unterstützt bei Großschadenslagen, Katastrophen und Krisen. Dabei retten die Samariter Verunglückte, sie spüren vermisste Personen auf, versorgen Verletzte und helfen den Betroffenen. Österreichweit ist der Samariterbund in Gremien und Arbeitsgruppen des staatlichen Krisen- und Katastrophenschutzmanagements (SKKM) vertreten.