Heftige Unwetter in Österreich: ÖBB sprechen Reisewarnung aus

Aufgrund der starken Regenfälle und Stürme, die in den kommenden Tagen in Österreich erwartet werden, sprechen die ÖBB eine wetterbedingte Reisewarnung für Freitagfrüh, 13. September 2024, bis voraussichtlich Sonntagabend, 15. September 2024, aus. Die ÖBB ersuchen Fahrgäste, nicht dringende Reisen innerhalb dieses Zeitraums auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben.

Das gilt für die Zugtickets

Die Zugbindung bei allen nationalen, internationalen und Nachtzugtickets mit Kaufdatum bis 12. September 2024 für den Zeitraum von 13. September 2024 bis 15. September 2024 ist aufgehoben. Diese sind ab sofort bis inklusive 18. September 2024 gültig. „Fahrgäste werden gebeten, sich im Vorfeld auf ÖBB SCOTTY, oebb.at oder beim ÖBB Kundenservice unter 05-17 17 über Einschränkungen zu informieren“, informieren die ÖBB.

Öffnungszeiten des Kundenservice Das Kundenservice wird im Zeitraum der Reisewarnung für Fahrgäste mit verlängerten Öffnungszeiten von 6 bis 24 Uhr telefonisch zur Verfügung stehen.

Präventive Einstellung des Verkehrs

Derzeit gibt es keine wetterbedingten Einschränkungen im Bahnverkehr. Die Situation wird für die über 5.500 Streckenkilometer im Netz der ÖBB laufend evaluiert. Schon jetzt steht aufgrund der Wetterprognosen fest, dass auf der Strecke von Leobersdorf bis Weissenbach-Neuhaus ganztägig von 14. September 2024 bis voraussichtlich inklusive 16. September 2024 präventiv aufgrund möglicher Unwetterschäden der Verkehr eingestellt werden muss. Das betrifft Züge der Linie R96. Die ÖBB richten auf dieser Strecke einen Schienenersatzverkehr ein. Auch beim Güterverkehr wird die Lage laufend evaluiert.

ÖBB bereiten sich auf Unwetter vor

In Österreich werden aufgrund des Italientiefs „Anett“ wird in den kommenden Tagen „extrem viel Regen“ erwartet. GeoSphere Austria hat für Samstag sogar die höchste Unwetter-Warnstufe ausgegeben. Regenmassen und Schnee bis in die Täler werden erwartet. Auch die ÖBB bereiten sich auf dieses Extremwetterereignis vor. Mit zahlreichen zusätzlichen Mitarbeitern werden Vorkehrungen getroffen, um die Bahninfrastruktur bestmöglich zu schützen. Einsatzteams wurden in Alarmbereitschaft versetzt, um noch schneller vor Ort sein zu können. Aktuelle Infos finden sich laufen auf der Website der ÖBB.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 16:27 Uhr aktualisiert