Nachbar angesteckt: Urteil im Prozess um tödliche Corona-Infektion

Eine 54-Jährige hat ihren krebskranken Nachbarn 2021 mit Corona infiziert - dafür stand sie am Donnerstag vor dem Landesgericht.

Veröffentlicht am 12. September 2024, 16:22 / ©Bettina Nikolic

Bereits zum zweiten Mal hatte sich die 54-jährige Kärntnerin aufgrund des Tatbestandes vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Ihr wurde vorgeworfen, ihren krebskranken Nachbarn mit dem Coronavirus angesteckt zu haben. Dieser verstarb infolgedessen an einer Lungenentzündung.

Gerichtsprozess wurde neu aufgerollt

Zwar ist die 54-Jährige bereits im Vorjahr zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden, ein Teil des Urteils wurde jedoch vom Oberlandesgericht Graz gekippt, weshalb die Gerichtsverhandlung am heutigen Donnerstag erneut aufgerollt wurde. Im Zuge dessen wurde die Frau von Richterin Sabine Götz zu einer viermonatigen, bedingten Haftstrafe verurteilt, heißt es in Medienberichten. Auch soll sie eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bezahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.