Neu beim Arzt-Besuch: Das ist ab Oktober für diese Österreicher gratis

Ein Abkommen steht nun fest: Die Sozialversicherung und die Ärztekammer haben eine Einigung zu den Covid-Testkosen in Arztpraxen für Risikopatienten gefunden. Die Vereinbarung tritt am ersten Oktober für die Dauer der Verordnungsmöglichkeit von Paxlovid aus dem Erstattungskodex in Kraft. „Rechtzeitig vor der Herbstsaison ist die Risikogruppe abgesichert. Die kostenfreien Tests bieten die Basis für eine Entscheidung über den Einsatz von Paxlovid“, sagte Peter Lehner, Co-Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger.

„Die Wahrscheinlichkeit für Long Covid reduzieren“

Edgar Wutscher, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, ist froh, dass die Gratis-Testungen bald wieder angeboten werden. „Mit den Gratistestungen können wir den Risikogruppen im Falle einer Covid-Infektion wieder für sie kostenfrei zu einem Medikament verhelfen, das ihnen einen schweren Verlauf ersparen und auch die Wahrscheinlichkeit für Long-Covid reduzieren kann“, ist Wutscher überzeugt. Die Ärzte erhalten zwölf Euro von der Sozialversicherung für einen Corona-Test in der Praxis und weitere 13 Euro für ein Beratungsgespräch über eine mögliche Behandlung mit Paxlovid.