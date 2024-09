Protest gegen Hotel mit Badehaus am Ossiacher See

Das Land Kärnten genauer gesagt die Kärntner Beteiligungsverwaltung KBV wollen in Steindorf am Ossiacher See ein mehrstöckiges Hotel mit Badehaus errichten.

Gegenbewegung protestiert

„Dafür soll die letzte öffentliche freie Wiese am See zubetoniert und versiegelt werden“, heißt es heute seitens der Bürgerprotest-Bewegung. „Im Rahmen des Kärntner Seenvolksbegehrens wurde seitens der Politik zugesichert, die letzten freien Seegrundstücke vor weiterer Verbauung zu schützen. Hauptkritikpunkt der Touristen und Einheimischen ist nach wie vor der Mangel an unverbauten naturnahen Seegrundstücken und der mangelnde Seezugang.“

Protest Ende September

Manfred Zniva, Andrea Spendier, Brigitte Nachbar und mehrere ortsansässige Personen

haben deshalb gemeinsam mit den beiden Initiatoren des Kärntner Seenvolksbegehrens

Ing. Walter Polesnik und Gerhard Godescha einen Bürgerprotest ins Leben gerufen.

„Der Protest richtet sich gegen die zuständigen Referenten und politisch Verantwortlichen

im Land, die einfach der weiteren Uferverbauung tatenlos zusehen.“ Es wäre ein Nein gegen den Standort – nicht gegen das Badehaus. Der Bürgerprotest findet am 21. September 2024 um 11 Uhr in Steindorf am Ossiacher See auf der Wiese neben dem Domenig Steinhaus statt.