74 Mitarbeiter von Baufirma-Konkurs betroffen: „Wir bedauern es sehr“

Betroffen sind neben dem Hauptsitz der WRS Energie- u. Baumanagement GmbH in Linz drei Niederlassungen in Thaur, Graz und Wien mit insgesamt 74 Mitarbeiter, die in Voll- oder Teilzeit beschäftigt sind. Laut dem Unternehmen wurden die Mitarbeiter im Rahmen einer Informationsveranstaltung in Kenntnis gesetzt. In der Aussendung heißt es: „Trotz größter Anstrengungen von Geschäftsführung und der gesamten Belegschaft konnte die Insolvenz nicht abgewendet werden. Ob eine kurzfristige Unternehmensfortführung darstellbar ist, wird mit dem zu bestellenden Insolvenzverwalter abzustimmen sein.“

„Wir bedauern diesen Schritt“

Als Grund für den Konkursantrag werden das derzeit schwierige Marktumfeld in der Baubranche und die starken Preissteigerungen, „welche nicht in vollem Ausmaß an die Kunden weitergegeben werden konnten“, genannt. Diese Faktoren führten zu einer negativen Entwicklung und einer angespannten Liquiditätssituation. „Dies verschärfte sich durch den Zahlungsausfall von mehreren Hauptkunden“, heißt es weiter. Die Geschäftsführung der WRS Energie- u. Baumanagement GmbH: „Wir bedauern diesen Schritt außerordentlich. Wir sahen uns gezwungen, den Konkursantrag zu stellen, um weiteren Schaden von den Gläubigern abzuwenden. Ein Sanierungsverfahren war nicht finanzierbar.“