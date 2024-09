Hunderte Schwalben bevölkern Siedlung in Ebenthal

Ein besonderes Naturspektakel spielte sich am heutigen Donnerstag in Ebenthal ab.

Als S. am Donnerstag von der Arbeit heim kam, traute sie ihren Augen nicht. Hunderte Schwalben saßen auf den Dach- und Fenstervorsprüngen in der Jakob-Sereinigg-Siedlung in Ebenthal. „So etwas ist noch nie vorgekommen!“, erzählt sie gegenüber 5 Minuten. „Wahrscheinlich kennen sich bei diesem Temperatursturz gar nicht mehr so richtig aus. Gestern hatte es ja noch 25 Grad“, mutmaßt die Kärntnerin.

©Leserfoto Die Vögel sitzen auf den Fensterbänken in Ebenthal.

Schwalben sammeln sich, um in den Süden zu fliegen

Ganz so ist es nicht, wie Ö3-Wettermoderator Sigi Fink am heutigen Donnerstag in den sozialen Medien erklärte: „Die Schwalben sammeln sich, um sich in den Süden aufzumachen – sie nutzen das Tief ‚Anett‘ und den aufkommenden starken Nordwind, um in den Süden zu fliegen.“