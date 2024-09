Stau auf A2: Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall

Veröffentlicht am 12. September 2024, 17:57 / ©Leserfoto

Gegen 12 Uhr war der 41-jährige Autofahrer mit seinem Firmenfahrzeug auf der regennassen Fahrbahn auf dem zweiten Fahrstreifen der A2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. „In einer Rechtskurve wollte er von der zweiten auf den ersten Fahrstreifen wechseln. Dabei brach das Heck des Fahrzeuges aus. Der 41-Jährige versuchte das Fahrzeug durch Gegenlenken abzufangen und fuhr dabei gegen die Mittelbetonleitwand“, informiert die Polizei in einer Aussendung. Der Wagen wurde in weiterer Folge auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand.

Totalsperre führt zu 5 Kilometer Stau

Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hartberg gebracht. Ein Alkotest verlief negativ. Aufgrund der Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Wien zu einer Totalsperre von rund 15 Minuten. Ein Stau von etwa 5 Kilometern war die Folge.