Wintereinbruch auf Kärntner Bergstraßen: Hier gilt Schneekettenpflicht

Auf höher gelegenen Straßen in Kärnten gilt jetzt Schneekettenpflicht.

Auf höher gelegenen Straßen in Kärnten gilt jetzt Schneekettenpflicht.

Veröffentlicht am 12. September 2024, 18:19 / ©Pixabay

Auch in der Nacht wird es in den Kärntner Tälern verbreitet regnen. Anders sieht es in den Bergen aus. Hier liegt die Schneefallgrenze je nach Region aktuell zwischen 1.100 und 1.400 Metern Seehöhe, wie die Meteorologen von Geosphere Austria betonen. Auf höher gelegenen Straßen musste deshalb sogar eine Schneekettenpflicht verhängt werden.

Hier gilt aktuell Schneekettenpflicht: L63 Flattnitzer Straße

B95 Turracher Straße zwischen Turrach und Turracherhöhe

B99 Katschberg Straße zwischen der Katschberghöhe und Mühlbach

Wintereinbruch sorgt für Straßensperren in Kärnten

Auch auf der Großglockner-Hochalpenstraße herrschen aktuell winterliche Verhältnisse. Aus diesem Grund wurde bereits am Mittwochabend eine Sicherheitssperre der Straße verhängt. Ebenfalls gesperrt sind laut dem ÖAMTC die Nockalmstraße zwischen Innerkrems und Winkl und die Malta-Hochalm-Straße.