Fake-Wahlplakate in Graz: Staatsschutz leitet Ermittlungen ein

Fake-Wahlplakate mit Nazi-Symbolen sorgten gestern in Graz für Aufregung. Bei mehreren Öffi-Haltestellen sind über Nacht (Dienstag auf Mittwoch) gefälschte Wahlplakate aufgetaucht, die Parteien mit Nationalsozialismus und Faschismus in Verbindung bringen. Betroffen waren die ÖVP, FPÖ und die NEOS. Die FPÖ Steiermark hat daraufhin ihre rechtliche Vertretung eingeschaltet, die gegen diese gefälschten Plakate vorgehen wird, wie die Partei in einer ersten Reaktion bekannt gab.

NEOS luden vergebens zum „Diskurs mit offenen Visier“

NEOS-Landessprecher Niko Swatek lud als Reaktion auf die gefälschten Plakate die Urheber zum Diskurs mit offenem Visier ein. „Wenn sie den Mut haben aus der Deckung zu kommen, diskutieren sie morgen mit mir um 11 Uhr beim NEOS-Stand in der Herrengasse vor dem Landhaus”, hieß es gestern in einer Aussendung der Pinken. Sind die Verantwortlichen heute wirklich aufgetaucht? “Leider hat sich niemand dieser Leute aus der Deckung gewagt“, so Swatek.

Ermittlungen laufen

Jetzt hat das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Ermittlungen in der Causa gestartet. Die Plakate wurden sichergestellt und werden nun untersucht. Laut Gerhard Scharmer-Rungaldier, Obmann der Sparte Druck in der Wirtschaftskammer dürften die gefälschten Plakate nicht aus der Steiermark stammen, wie er gegenüber dem ORF berichtet: „Wir als steirische Drucker haben natürlich auch eine gewisse Sorgfaltspflicht, was da gedruckt wird und schauen uns an, ob das den guten Sitten entspricht und ob nichts Strafrelevantes dran ist. Deshalb ist es wichtig, dass auf die Impressumspflicht hingewiesen wird, wo es verpflichtend ist, dass Medieninhaber und auch Drucker aufscheinen, dass da kein Schindluder getrieben wird.“