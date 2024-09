Tag der pflegenden Angehörigen: Zahl der Betroffenen rasant steigt

„Der Aktionstag macht auf die pflegenden Angehörigen, auf ihre Herausforderungen und Bedürfnisse aufmerksam. Er zeigt aber auch, dass die Zahl der Betroffenen rasant steigt“, erläutert Landesrätin Beate Prettner (SPÖ). Besonders markant steige die Zahl jener pflegenden Angehörigen, die Menschen mit einer demenziellen Erkrankung pflegen.

Land Kärnten will Pflegende „bestmöglich entlasten“

Das Land Kärnten erweitere laufend „die unterstützenden Maßnahmen für die so wichtigen Stützen des Pflegewesens. Wir lassen in unseren Bemühungen nicht nach. Im Gegenteil: Die immer größer werdende Zahl an Betroffenen macht es notwendig, noch mehr Angebote umzusetzen“, so Prettner. Angeboten werde Kurzzeitpflege in einem Pflegeheim, wenn pflegende Angehörige selbst eine Auszeit benötigen, aber auch Übergangspflege in einem Pflegeheim nach einem Aufenthalt in einem Krankenhaus sowie ein kostenloser, einwöchiger Urlaub für pflegende Angehörige in einem Wellness-Hotel und die Senkung der Selbstbehalte für Mobile Dienste.

©Büro Beate Prettner Am Foto: Landesrätin Beate Prettner (SPÖ)

Anlaufstellen für pflegende Angehörige

„Alleine bei den Mobilen Diensten bieten wir pro Jahr mehr als eine Million Stunden an. 11.000 Kärntnerinnen und Kärntner nehmen diese Hilfe in Anspruch. Die Nachfrage ist enorm. Deshalb sind wir bemüht, das Stundenkontingent laufend aufzustocken“, so die Gesundheitsreferentin. Für Informationen und Hilfestellungen rund um die Pflege verweist Prettner auf drei Anlaufstellen: Das Kärntner Pflegetelefon unter 0720 7 88 999; auf das Kärntner Gesundheits-, Pflege- und Sozialservice (GPS), das in den Bezirkshauptmannschaften und in den Magistraten angesiedelt ist, und auf die Pflege-Nahversorgung.