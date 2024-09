Frau Holle lässt es in Kärnten jetzt bis in die Täler schneien

Schneeflocken fallen aktuell in Kerschdorf in der Gemeinde Nötsch im Gailtal.

Veröffentlicht am 12. September 2024, 19:40 / ©Leserfoto

Auf Kärntens Bergen sind bereits beachtliche Neuschneemengen gefallen. Weiß ist es nicht nur am Katschberg oder der Turracher Höhe, sondern mittlerweile auch auf dem Dobratsch und der Gerlitzen Alpe. „Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.400 Metern Seehöhe“, erklären die Meteorologen von der GeoSphere Austria.

Jetzt schneit es bis in die Kärntner Täler

Kurzfristig kann es aber sogar unter 1.000 Meter Seehöhe schneien – was nun im Gailtal der Fall ist. Eine 5 Minuten Leserin aus Kerschdorf in der Gemeinde Nötsch ließ uns ein Video zukommen, auf dem eindeutig Schneeflocken zu erkennen sind. Kein Wunder, bei den aktuell vorherrschenden Temperaturen. Das Thermometer zeigt dort nur mehr knapp vier Grad an.

©Leservideo | In Kerschdorf in der Gemeinde Nötsch im Gailtal schneit es!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 19:46 Uhr aktualisiert