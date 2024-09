20 Grad weniger: So stark kÃ¼hlte es in Ã–sterreich ab

Am vergangenen Wochenende strahlte in Österreich noch die Sonne vom Himmel. Hinzu gab es sommerliche Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad. Am wärmsten war es am Sonntag, dem 8. September 2024, in Linz mit stolzen 30,1 Grad. Knapp dahinter folgte St. Pölten mit 30 Grad. In Eisenstadt wurden 29,4 und in Wien 29,2 Grad gemessen. In den anderen Landeshauptstädten bewegten sich die Temperaturen unter 29 Grad. Dann kam der Temperatursturz!

20 Grad Temperaturunterschied

Am heutigen Donnerstag, dem 12. September 2024, zeigen die Thermometer in Linz und St. Pölten über 20 Grad weniger. Zudem sorgt eine Kaltfront im Zusammenspiel mit einem Italientief für kräftigen Regen. In vielen Gebieten Österreichs kommen bis Sonntag 100 bis 200 Liter pro Quadratmeter Regen zusammen. Regional sind deutlich über 200 Liter möglich. Auch die Schneefallgrenze sinkt auf 1.000 bis 1.500 Metern, in einigen Tälern wird es somit auch schneien. Einige Berge sind bereits angezuckert.

Am kältesten ist es in Salzburg

Die niedrigsten Temperaturen der Landeshauptstädte wurden gegen 14 Uhr in Salzburg (8,2 Grad) und Innsbruck (8,5 Grad) gemessen. Im Fall von Salzburg sind das fast 20 Grad Temperaturunterschied. Auch in Wien sieht es nicht anders aus. Den Sonntagstemperaturen von 29,2 Grad stehen in Klagenfurt jetzt kühle 11,5 Grad gegenüber. Auch für die nächsten Tage bewegen sich die Temperaturen in diesem Bereich. Was die Niederschläge betrifft, ist ebenso keine Entspannung in Sicht. Mehr dazu in: Höchste Unwetter-Warnstufe am Samstag: Diese Regionen trifft es am stärksten.

Stadt Temperatur vom 8. September Temperatur vom 12. September Wien 29,2 Grad 11,5 Grad Eisenstadt 29,4 Grad 11,2 Grad St. Pölten 30 Grad 9,3 Grad Linz 30, 1 Grad 9,4 Grad Salzburg 27,6 Grad 8,2 Grad Innsbruck 23 Grad 8,5 Grad Bregenz 20,7 Grad 12,6 Grad Graz 25,6 Grad 10,1 Grad Klagenfurt 26,8 Grad 9,3 Grad Messwerte der GeoSphere Austria (beides Stand 14 Uhr)