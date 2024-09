Alarmierende Wetterlage: Lawinen, Stromausfall und Hochwasser möglich

Am Wochenende werden heftige Unwetter in der Steiermark erwartet.

Ein massiver Wetterumschwung hat sich diese Woche angekündigt, der in einigen österreichischen Gebieten für heftige Regenfälle, Schneefälle in höheren Lagen und stürmische Winde sorgt. Für den heutigen Donnerstag wurde für weite Teile der Steiermark eine Unwetterwarnung „orange“ und „rot“ ausgeben. Auf einigen steirischen Bergen war sogar schon Frau Holle zu Besuch.

Obersteiermark besonders betroffen

Das heranziehende Tiefdruckgebiet „Anett“ soll am Wochenende nochmal zu einer massiven Verschärfung der Wettersituation führen. Die Österreichische Unwetterzentrale gibt für einige Teile Österreichs schon die höchste Unwetter-Warnstufe „Lila“ für das Wochenende heraus. Auch Teile der Steiermark, insbesondere die nördlichen Regionen sind betroffen. Aufgrund von Starkregen und Schnee warnt auch die Asfinag vor dem starken Wetterumbruch.

So solltest du dich bei Unwettern verhalten Beobachte die lokale Wetterentwicklung.

Sichere rechtzeitig bewegliche Gegenstände im Freien (wie z. B. Partyzelte, Trampoline oder Gartenmöbel)! Spanne Sonnenschirme ab und ziehe Markisen ein.

Plane Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ein.

Schließe Fenster, Türen und Garagentore sowie Dachfenster und Lichtkuppeln.

Rechne mit vorübergehenden Stromausfällen.

Suche im Freien rechtzeitig Schutz.

„Meide Wald- und Uferbereiche“

Auch das Land Steiermark vor der alarmierenden Wetterlage: „Intensive Niederschläge in Form von Regen und Schnee werden für die kommenden Tag prognostiziert. Bis Sonntagmittag sind im Bereich der nördlichen Obersteiermark Niederschlagsmengen zwischen 100 und 180 mm zu erwarten. Problematischer Nassschnee von mehr als 50 cm ist im Höhenbereich zwischen 900 und 1400m wahrscheinlich“, heißt es in einem Facebook-Posting. Auch eine eindringlicher Appell wird ausgesprochen: „Beobachtet bitte die lokale Wetterentwicklung und meide beziehungsweise verlasse in den betroffenen Regionen Wald- und Uferbereiche!

Mögliche Auswirkungen der Unwetter Aufgrund von Sturmböen können Gegenstände herumgewirbelt werden, große Äste abbrechen und Bäume entwurzelt werden.

Umgestürzte Bäume können Stromausfälle verursachen.

Dachziegel können herunterfallen oder Vordächer beschädigt werden.

Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr ist mit Behinderungen zu rechnen.

Stark erhöhte Unfallgefahr im Straßenverkehr durch Seitenwind, Aquaplaning und schlechte Sicht.

Straßen können aufgrund von Muren, umgestürzten Bäumen oder Unterspülungen unpassierbar sein.

Unterführungen können überflutet sein.

Bäche können über die Ufer treten oder Keller und Garagen überflutet werden.

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee heute Nacht

Der heutige „massive Wintereinbruch mit voraussichtlich extremen Niederschlagsmengen in den Nordstauregionen“ führt zu einem Absinken der Schneefallgrenze auf etwa 1200 m Seehöhe, heißt es vom Lawinenwarndienst Steiermark, der weiters informiert: „Bis Freitag, 2 Uhr sind in den höchsten Lagen bis zu 40 cm Neuschnee zu erwarten. Auf hoch gelegenen Passstraßen (über etwa 1200 m) ist bereits mit Straßenglätte beziehungsweise Schneefahrbahn zu rechnen.“

Es ist erst der Anfang einer „extremen Wetterphase“

Aus derzeitigen Prognosen geht hervor, dass dies erst der Beginn einer „extremen Wetterphase“ ist. Ein „abgekoppeltes, kleines Tiefdruckgebiet“ soll langsam um den Alpenraum ziehen („Vb-Zugbahn“) und in den folgenden Tagen bis Dienstag, den 17. September, „großflächig rekordverdächtige Niederschlagsmengen und stürmischen Wind bringen“. Die östlichen Nordstauregionen mit über 300 mm Gesamtniederschlag und einem Anstieg der Schneehöhen (unter Einberechnung der Setzung) auf über 1 Meter sollen dabei am stärksten betroffen sein. Der Alpenverein spricht deshalb eine eindringliche Warnung aus: „Bei der aktuellen Wettervorhersage hat man im Hochgebirge am kommenden Wochenende nichts verloren“, so Bergsportexperte Gerhard Mössmer.

Alarmierende Warnung

„Die Folgen dieser Wetterlage könnten nicht nur eine erste Phase mit spontaner Lawinenaktivität in höheren Lagen, sondern auch Schneebruch mit Folgeproblemen in der Stromversorgung und eine kritische Hochwasserlage in den Niederungen sein“, so der Lawinenwarndienst.

©Screenshot GeoSphere Austria Prognose der Niederschlagssumme von Mittwoch (11. September) bis Dienstag (17. September)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 20:19 Uhr aktualisiert