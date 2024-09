Nur Wochen nach seinem Geburtstag: Maler Jürgen Messensee tot

Die österreichische Kunstszene ist in Trauer: Der Maler Jürgen Messensee ist im Alter von 88 Jahren verstorben, wie die Familie gegenüber dem „Kurier“ bestätigte. Der gebürtige Wiener galt als einer der großen Einzelgänger in der österreichischen Kunstszene. Er hatte sich eine besondere Position zwischen den Strömungen von Informel und Tachismus erarbeitet. „Ich bin kein Künstler, ich weiß nicht, was das ist“, erklärte Messensee einmal. Malerei sei für ihn eine „Methode des Denkens“ gewesen.

Über jürgen Messensee

Messensee, geboren am 29. August 1936 in Wien, kann durchaus als Universalkünstler oder auch allgemein als bildender Künstler bezeichnet werden. Ein zentrales Motiv seiner Werke war die weibliche Figur. Die Werkserie „Infantinnen“, die 1993 im Kunsthistorischen Museum Wien ausgestellt wurde, ist ein berühmtes Beispiel dafür. Schon mit fünf Jahren hatte Messensee den Wunsch, Künstler zu werden, wie er einst in einem Interview sagte. 1955 begann er sein Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien, welches er 1960 abschloss. 1973 trat er der Künstlervereinigung Wiener Secession bei. 30 Jahre später verließ er diese wieder. Viele interpretierten in dieser Entscheidung seinen persönlichen Drang zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit hinein, was er letztlich auch auslebte. In dieser Zeit nahmen seine Kunstwerke auch eher eine konkrete, statt einer abstrakten Form an.