Wechsel an der Spitze: Trampusch führt nun Villacher Pionierbataillon

Veröffentlicht am 12. September 2024, 20:44 / ©Thomas Simoner/Bundesheer

Kärntner Heimatlied, Österreichische Bundeshymne gehören dazu, wenn eine Kommandoübergabe, wie heute, am Donnerstag, dem 12. September, beim Villacher Pionierbataillon im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erfolgt. Oberstleutnant Gerald Trampusch wird künftig das Kommando über das Bataillon führen. Er übernahm diese Aufgabe heute offiziell von Oberst Herwig Glantschnig, der sich bei allen Führungskräften, Ausbildnern und Kameraden für die gemeinsame Zeit bedankte, er führte das Bataillon in der Rohr-Kaserne in Villach seit 2021 und „orientiert sich nun neu“.

In Krisen- und Gefahrensituationen

Im Zuge des Festaktes, dem Nationalrat Abgeordneten Peter Weidinger (ÖVP), Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), die Bezirkshauptmänner Bernd Riepan und Heinz Pansi sowie Militärkommandant Philipp Eder beiwohnten, verwies Landeshauptmann Kaiser in seiner Ansprache auf die Wichtigkeit und die Notwendigkeit des Österreichischen Bundesheeres. „Militärisch, gesellschaftlich und politisch leistet unser Heer wie hier die Villacher Pioniere einen wesentlichen Beitrag und die Einsatzbereitschaft in Krisen- und Gefahrensituationen hat dem Heer auch die vorhandene Zuneigung und Beliebtheit entgegen gebracht.“ Gerade der Katastropheneinsatz werde in Zukunft noch nötiger.

Der erste Auftritt der Kärntner Militärmusik

Die Kommandoübergabe erfolgte beim Villacher Pionierbataillon 1 in der Rohr-Kaserne durch den Kommandanten der „leichten“ 7. Jägerbrigade, Brigadier Horst Hofer. Oberst Herwig Glantschnig führte seit dem Jahr 2021 das Pionierbataillon 1 in Villach. Bei zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland, insbesondere bei Katastrophenhilfseinsätzen in ganz Österreich stellten Glantschnig und seine „Villacher Pioniere“ ihre permanente Einsatzbereitschaft unter Beweis. Trampusch war bisher als Leiter der Stabsabteilung 3 im Kommando der „leichten“ 7. Jägerbrigade für Ausbildung und Einsatzführung verantwortlich. Bei der heutigen Feier ist es auch zum ersten gemeinsamen Auftritt der Militärmusik Kärnten gekommen. Die jungen Musiker sind Anfang August bei der Militärmusik eingerückt und absolvierten dort die Grund- und Basisausbildung.

Die „Villacher Pioniere“

Die Soldaten des Pionierbataillons 1 sind bekannt unter dem Namen „Villacher Pioniere“ und blicken auf eine lange Entstehungsgeschichte zurück. Heute zählen sie zu einem der kaderstärksten, erfahrensten und erfolgreichsten Truppenkörper des Österreichischen Bundesheeres. Zu den Aufgaben des Bataillons zählen: Die Ausbildung von Einheiten für Auslandseinsätze, die Teilnahme an Maßnahmen der Friedenssicherung, Katastrophen- und humanitären Hilfe sowie die Pionierunterstützung der Kampftruppen (Bau von Behelfsbrücken, Instandsetzung von Straßen und Wegen und mehr). Die Villacher Pioniere werden immer wieder zu Hilfeleistungen und Katastropheneinsätzen in Kärnten oder bei größeren Katastrophenereignissen, wie zum Beispiel dem Jahrhunderthochwasser 2002 in Niederösterreich, im gesamten Bundesgebiet eingesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2024 um 20:46 Uhr aktualisiert