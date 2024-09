Unfall in Niederösterreich fordert ein Todesopfer

In Niederösterreich kam eine Person bei einem Unfall ums Leben.

Veröffentlicht am 12. September 2024, 21:02 / ©FF Velden

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr am heutigen Donnerstag, dem 12. September, auf der L137 Blätterstraße zwischen Weikersdorf und Neunkirchen bei St. Egyden am Steinfeld, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich. Wie der ORF berichtet, kam eine Person bei dem Unfall ums Leben. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. An dem Unfall waren zwei Fahrzeuge beteiligt. Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Informationen folgen.