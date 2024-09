Glückspilz! Wiener sackt 55.000 Euro ein

Bei der Mittwochs-Ziehung gab zum insgesamt vierten Mal in Folge keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, damit heißt es nun Vierfachjackpot bei Lotto „6 aus 45“. Es ist der sechste Vierfachjackpot in diesem Jahr, bei der kommenden Bonus Lotto Ziehung am Freitag geht es somit um fünf Millionen Euro für den oder die Sechser. Zwei der bisherigen Vierfachjackpots entwickelten sich bisher noch zu einem Fünffachjackpot weiter. Bei der Lotto Bonus-Ziehung am Freitag geht es auch wieder um einen Bonus-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro, der unter allen mitspielenden Lotto Tipps verlost wird.

Fünfer mit Zusatzzahl

Drei Spielteilnehmer tippten gestern Abend einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 48.000 Euro. Je ein Gewinn wurde via Lotto Normalschein in Kärnten und via win2day erzielt. Der dritte Gewinn geht nach Niederösterreich und wurde als Quicktipp abgegeben.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne einen Sechser. Die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang wurde daher auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die insgesamt 67 LottoPlus Fünfer bekommen so jeweils rund 5.600 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es wieder um 200.000 Euro.

Joker

Gleich vier Spielteilnehmer hatten gestern die richtige Joker-Kombination auf ihren Tippscheinen. Je ein Gewinn zu mehr als 55.000 Euro geht in die Steiermark, nach Niederösterreich, Wien und an einen Spielteilnehmer von win2day.