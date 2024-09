Neuer Bio-Markt am Grazer Lendplatz eröffnet

Die Bauernmärkte erfreuen sich in Graz großer Nachfrage. Bio-Bauernmärkte in der Stadt gibt es bisher allerdings nur zwei, den Bio-Bauernmarkt Herz-Jesu und den Bio-Bauernmarkt am Grottenhof. Mit BIO2GO am Lendplatz erweitert sich das Angebot um einen dritten reinen Bio-Markt. „Bio Ernte Steiermark ging dem Wunsch der Konsumenten nach, steirische Biobauern in die Grazer Innenstadt zu bringen. Da die bestehenden Märkte gut ausgelastet sind, wurde BIO2GO gemeinsam mit der Stadt Graz und einigen politischen Vertretern ins Leben gerufen“, so Thomas Gschier Obmann von Bio Ernte Steiermark stolz.

Bio-Produkte ab heute im Angebot

Elf Aussteller haben sich dazu entschlossen, Bio-Nahversorger im Bezirk Lend zu sein. Ab dem heutigen Donnerstag, dem 12. September, bietet der neue Bio-Markt am Lendplatz die Möglichkeit regionale Bio-Produkte einzukaufen. „Es freut mich, dass wir den lang gehegten Wunsch der Grazerinnen und Grazer nach einem weiteren reinen Bio-Markt nun erfüllen können“, äußerte sich Stadtrat Kurt Hohensinner. Der Lendplatz zählt seit vielen Jahrzehnten, neben dem Kaiser Josef Platz, als einer der wichtigste Bauernmärkte in Graz.

Der direkte Kontakt zu Kunden

Maria Robier aus dem Bezirk Leibnitz ist eine erfahrene Marktfahrerin, seit 1984 bringt sie ihr Bio Gemüse so an ihren treuen Kundenstamm. Irene Trummer wurde durch die Initiative BIO2GO und die Chance direkt am Lendplatz Bio-Obst und Bio-Getreide zu verkaufen dazu bewegt zur Marktfahrerin zu werden. Davor wurde ab Hof im Selbstbedienungsladen vermarktet, jener bleibt auch weiterhin Bestandteil der Direktvermarkung bei Familie Trummer aus dem Bezirk Weiz. Die beiden Biobäuerinnen sind sich einig: „Der direkte Kontakt zu den Kunden ist uns wichtig und bietet uns die Möglichkeit auf das individuelle Kaufverhalten einzugehen.“ Obmann Gschier ergänzt: „Die Direktvermarktung ist ein wichtiges Instrument in der Landwirtschaft, um unabhängig von Großhändlern zu sein. Durch den direkten Kontakt zu den Kunden hat man sein eigenes Produkt in der Hand, kann die Produktion von Lebensmittel erklären und es entsteht eine Wertschätzung zwischen Bauer, Bäuerin und Käufern.“