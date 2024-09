Wetter in Österreich: So geht es am Freitag weiter

Die nächsten Tage wird Österreich weiterhin von Niederschlägen begleitet. Mehr dazu in: Höchste Unwetter-Warnstufe am Samstag: Diese Regionen trifft es am stärksten. Auch am Freitag bleibt es trüb und regnerisch. Von der GeoSphere Austria heißt es dazu: „Besonders entlang der Alpennordseite und im Osten regnet es intensiv. Im Süden gibt es hingegen längere trockene Phasen.“

Schnee bis in Täler

Die Schneefallgrenze bewegt sich am Freitag zwischen 1.000 und 1.500 Metern, alpennordseitig könnte es bis in einige Täler herabschneien. „Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nord, im Bergland und am Alpenostrand wird es oft auch stürmisch. Die Temperaturen ändern sich tagsüber kaum und bewegen sich zwischen 6 und 12 Grad“, so die GeoSphere Austria.