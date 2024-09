Höchste Unwetter-Warnstufe: Sintflut-Regen ist vor den Toren Wiens

Heftige Regenfälle und Unwetter suchen dieser Tage Österreich heim. Während es im Süden des Landes teilweise schon beinahe 100 Liter pro Quadratmeter heute geregnet hat, hat es Wien noch nicht so stark getroffen – Betonung auf noch. Denn Meteorologen sagen für die kommenden Tage eine wahre Sintflut für die Bundeshauptstadt voraus.

Starkregen in Wien könnte bis zu 200 Liter pro Quadratmeter bringen

Sowohl die „GeoSphere Austria“ als auch die „österreichische Unwetterzentrale“ haben in den kommenden Tagen die höchste Warnstufe für die Hauptstadt ausgesprochen. Die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ erklären, dass es von Donnerstag bis Dienstag im roten Warnbereich, der quasi den gesamten Nordosten Österreichs und damit auch Wien umfasst, bis zu 200 Liter pro Quadratmeter Niederschlag geben könnte. „Durch den intensiven Regen werden die Böden gesättigt und es sind Überflutungen wahrscheinlich. Bäche und Flüsse können über die Ufer treten. Außerdem sind allgemein Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr möglich“, steht dort geschrieben.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ Für ganz Wien hat die „GeoSphere Austria“ zwischen Donnerstag und Dienstag eine rote Unwetter-Warnung wegen Starkregens ausgesprochen.

Höchste Unwetter-Warnstufe für Teile Wiens

Auch die „österreichische Unwetterzentrale“ spricht von Regenmengen in und um Wien, die von 150 bis 200 Liter pro Quadratmeter reichen dürften. Daher haben auch diese Meteorologen die höchste Warnstufe für zumindest Teile der Bundeshauptstadt am Samstag ausgesprochen.

©UWZ Teile Wiens sind auch von der „österreichischen Unwetterzentrale“ am Samstag mit der höchsten Unwetter-Warnstufe wegen Starkregens versehen worden.

Unwetterwarnung wegen Starkregens für Wien bleibt tagelang aufrecht

Die Warnung der „GeoSphere Austria“ hält dabei bis in der Nacht von Montag auf Dienstag an. Bis dahin soll es nahezu durchregnen in Wien. Während in Wien der Niederschlag gänzlich als Regen fällt, hat es vielerorts in Österreich bereits heute und in den vergangenen Tagen geschneit. Was uns wo diesbezüglich erwartet, zeigt unter anderem eine Karte. Mehr dazu in: „Viel, viel Schnee“: Karte zeigt, was uns jetzt erwartet.

Diese Auswirkungen sieht die „GeoSphere Austria“ für die rot gekennzeichneten Landesteile: Regionale Beeinträchtigungen im Straßen- und Schienenverkehr

Gefahr von Muren und Hangrutschungen

Überflutungen von Gebäuden sowie Grün- und Ackerflächen

Überschwemmungen im Bereich von kleinen und mittleren Fließgewässern

Regionale Beeinträchtigungen der Energieversorgung

Auch „Skywarn“ warnt vor „sehr großen Regenmengen“ in und um Wien

Auch bei „Skywarn Austria“ warnt man nun davor, dass sich der Niederschlagsschwerpunkt langsam in Richtung Osten und Norden des Landes verlagern würde: „Hier fallen bis Montag sehr große Regenmengen, teilweise über 200 Millimeter pro Quadratmeter. Außerdem sinkt auch hier die Schneefallgrenze deutlich ab und es ist mit teils schweren Sturmböen zu rechnen.“